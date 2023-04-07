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Предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе российских брендов

7 апреля 2023 14:24
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Заявки на участие уже принимаются.

Заявки на участие уже принимаются. Цель конкурса – поддержать развитие перспективных российских брендов в каждом регионе страны. Конкурс проводится в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

На заседании наблюдательного совета Агентства в феврале этого года Президент России Владимир Путин призвал выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов. Глава государства тогда отмечал, что это поможет российским компаниям увеличить объемы производства и сбыта продукции, а также выйти на федеральный уровень.

«Все мы знаем примеры, когда качественный товар не может добраться до потребителя просто потому, что не имеет достаточной узнаваемости. И наоборот: красивая обертка зачастую помогает, мягко говоря, не особо полезным товарам попасть на полку. Именно поэтому не стоит недооценивать важность бренда. А сейчас, когда на рынке появились свободные ниши, особенно важно поддержать наши отечественные бренды», – заявил директор специальных проектов операционного блока АСИ Михаил Хомич.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на крауд-платформе идея.росконгресс.рф по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии, а также креативные индустрии.

В Самарской области активно создаются и развиваются региональные бренды в разных отраслях экономики. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию губернатора Дмитрия Азарова, в регионе созданы все необходимые условия для стабильной работы местных производств, действует широкий спектр инструментов поддержки. Каждый производитель может обратиться в центр «Мой бизнес» и получить актуальную для себя услугу.

«На уровне региона мы всесторонне поддерживаем наших производителей, выпускающих качественную продукцию с самарской душой. Это наши бренды, которыми мы гордимся и активно помогаем им с продвижением: устраиваем ярмарки, организуем участие в отраслевых выставках, международных бизнес-миссиях, рассказываем о ярких результатах региональных производств в СМИ. Безусловно, Самарской области есть, что представить на федеральном конкурсе», - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участниками конкурса могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, – чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства, а также чьи товары уже высоко оценены потребителями.

От каждого субъекта конкурсное жюри определит до пяти брендов-победителей. Кроме того, будут выбраны пять федеральных победителей конкурса, которые будут отмечены высшим руководством страны на очном мероприятии форума в июне этого года. Также жюри отметит регионы с лучшими наборами мер поддержки брендов.

Бренды-победители смогут продвинуть свои товары на маркетплейсах и торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также получить поддержку и продвижение от партнеров конкурса. Среди них – Фонд Росконгресс, Wildberries, OZON, АНО «Диалог», ФЦК, «Почта России», Роскачество, АНО «Национальные приоритеты» и другие.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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