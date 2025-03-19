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Предприниматели Самарской области активно используют государственную поддержку для развития бизнеса.

19 марта 2025 11:56
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Предприниматели Самарской области активно используют государственную поддержку для развития бизнеса.

Руководство сети клиник «32 Карата» обратилось в Гарантийный фонд Самарской области за льготным займом для приобретения современного медицинского оборудования.

Сеть клиник была основана в 2004 году в Тольятти супругами Лобановыми. С тех пор компания расширилась: в 2014 году открылась клиника «32 Карата-Медицина», а в 2023 — стоматология полного цикла в Москве. Сейчас в сети клиник работает около 100 сотрудников. Клиники внедряют инновации, такие как искусственный интеллект Diagnocat для анализа данных пациентов и услугу «лечение во сне» для пациентов с тревогой или ограничениями по здоровью.

Гарантийный фонд Самарской области помогает предпринимателям приобретать современное оборудование на льготных условиях. «Мы неоднократно пользовались займами ГФСО, что позволило нам внедрять передовые технологии и улучшать качество услуг для пациентов», — отметил управляющий сети Александр Галиуллин.

По словам врио министра экономического развития региона Дмитрия Богданова, в 2024 году Гарантийный фонд помог бизнесу привлечь более 2,3 млрд рублей. Ставки по программам фонда варьируются от 1% до 12%. Поддержка доступна как начинающим, так и опытным предпринимателям через региональный центр «Мой бизнес» в Самаре.

Развитие инструментов льготной финансовой поддержки бизнеса и создание комфортного делового климата в регионе – важные задачи в работе областного правительства, обозначенные главой региона Вячеславом Федорищевым. Меры поддержки бизнеса реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено клиникой «32 Карата».

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