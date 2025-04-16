Предприниматели из Самарской области представят проекты на федеральном этапе премии "Бизнес-Успех"

108

Сразу 10 предпринимателей из Самарской области представят свои бизнес-идеи в финале Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Он проходит в Москве 16-17 апреля и собрал представителей со всех регионов страны.



«В современном мире успех компании определяется не только объемами продаж или качеством продукции. Важно прикладывать усилия, чтобы создавать силу бренда компании, - отметил Сергей Моршанский, директор компании «Тесвел».



Для участников форума подготовлена насыщенная деловая программа, которая включает круглые столы, мастер-классы на темы искусственного интеллекта, повышения эффективности управления и др., дискуссии с экспертами и выступления ведущих бизнесменов страны.



Участие в мероприятии бесплатное. Предусмотрена онлайн-трансляция. Подробнее на официальном сайте: bsaward.ru/2025/final/

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.