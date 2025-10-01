Я нашел ошибку
Главные новости:
Список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и авто, производство которых локализовали в стране.
Минпромторг опубликовал первичный список авто для работы в такси
Водитель одного из грузовиков госпитализирован.
В Сызранском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика
В серии пенальти оказались точнее самарцы.
"Крылья Советов" обыграли "Сочи" по пенальти в кубковом матче - 5:4
Для студентов  Поволжского государственного колледжа провели встречу, направленную на повышение правовой грамотности молодежи и профилактику кибермошенничества.
«Школа информационной безопасности»: сотрудники ГУ МВД СО продолжают принимать участие в акции 
Она продлится с 27 октября по 1 ноября.
Россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя 
По будням с 10:00 до 17:00 можно обратиться за бесплатной юридической консультацией по телефону 8(846)337-29-03.
В аппарате УПЧ СО открыта «горячая линия» для людей пенсионного возраста
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.
Тольяттинец подозревается в мошенничестве при выполнении условий социального контракта
В состав региональной делегации вошли семь представителей бизнеса.
Предприниматели и инвесторы Самарской области презентовали свои проекты на Форуме развития регионов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.61
-0.26
EUR 96.86
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Предприниматели и инвесторы Самарской области презентовали свои проекты на Форуме развития регионов

1 октября 2025 19:47
142
В состав региональной делегации вошли семь представителей бизнеса.

В состав региональной делегации вошли семь представителей бизнеса Самарской области: руководители в сфере туризма, девелопмента, мебельного производства и индустриального строительства. Предприятия представляют сообщество «Топ-менеджер. Создающий будущее. Волга».

Основатель и руководитель пикник-парка «Пара Альпак» Денис Белогаев, стал участником панельной дискуссии «Туристические объекты в КРТ – уравнение с неизвестными». Он рассказал о комплексном развитии территории с интеграцией туристической и жилой инфраструктуры, подчеркнув потенциал экотуризма как драйвера региональной экономики.

«Наш экопарк показывает, что туризм может быть не только точкой притяжения для гостей региона, но и важной частью комплексного развития территорий. Наш проект вызвал интерес у представителей других регионов, и я вижу реальные возможности для масштабирования формата «Пара Альпак» и в другие регионы России. Форум дал нам ценную обратную связь и подтверждение, что мы движемся в правильном направлении», – подчеркнул Денис Белогаев.

По словам участников форума, по итогам события можно отметить, что туристические форматы органично вписываются в комплексные программы и становятся катализатором развития территорий. А экотуризм и инфраструктурные проекты усиливают инвестиционную привлекательность регионов.
«Форум регионов России стал для нас важной площадкой для обмена опытом и знакомства с федеральными тенденциями. Для нашей компании – это возможность выйти на новые рынки, найти партнеров и укрепить позиции в отрасли», – подчеркнула Ольга Куканова, директор мебельной фабрики Corsastyle.
Сообщество «Топ-менеджер. Создающий будущее. Волга» сегодня объединяет более 200 резидентов – лидеров промышленности, инноваций, туризма и строительства.

«Форум в Москве еще раз доказал, что Самарская область имеет сильный бизнес, готовый не только развиваться на своем рынке, но и конкурировать на федеральном уровне. Я также хочу выразить благодарность Национальной ассоциации инвесторов за возможность представить регион и министерству экономического развития и инвестиций Самарской области за сотрудничество и помощь нашим предпринимателям», – подчеркнула директор сообщества Наталия Медведева.

 

Источник фото: Национальная ассоциация инвесторов

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В серии пенальти оказались точнее самарцы.
01 октября 2025, 21:33
"Крылья Советов" обыграли "Сочи" по пенальти в кубковом матче - 5:4
В серии пенальти оказались точнее самарцы. Футбол в Самаре
83
Для студентов  Поволжского государственного колледжа провели встречу, направленную на повышение правовой грамотности молодежи и профилактику кибермошенничества.
01 октября 2025, 20:52
«Школа информационной безопасности»: сотрудники ГУ МВД СО продолжают принимать участие в акции 
Для студентов  Поволжского государственного колледжа провели встречу, направленную на повышение правовой грамотности молодежи и профилактику... Общество
88
По будням с 10:00 до 17:00 можно обратиться за бесплатной юридической консультацией по телефону 8(846)337-29-03.
01 октября 2025, 20:29
В аппарате УПЧ СО открыта «горячая линия» для людей пенсионного возраста
По будням с 10:00 до 17:00 можно обратиться за бесплатной юридической консультацией по телефону 8(846)337-29-03. Общество
136
В центре внимания
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
211
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
259
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
421
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1665
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
384
Весь список