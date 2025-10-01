Предприниматели и инвесторы Самарской области презентовали свои проекты на Форуме развития регионов

142

В состав региональной делегации вошли семь представителей бизнеса Самарской области: руководители в сфере туризма, девелопмента, мебельного производства и индустриального строительства. Предприятия представляют сообщество «Топ-менеджер. Создающий будущее. Волга».

Основатель и руководитель пикник-парка «Пара Альпак» Денис Белогаев, стал участником панельной дискуссии «Туристические объекты в КРТ – уравнение с неизвестными». Он рассказал о комплексном развитии территории с интеграцией туристической и жилой инфраструктуры, подчеркнув потенциал экотуризма как драйвера региональной экономики.

«Наш экопарк показывает, что туризм может быть не только точкой притяжения для гостей региона, но и важной частью комплексного развития территорий. Наш проект вызвал интерес у представителей других регионов, и я вижу реальные возможности для масштабирования формата «Пара Альпак» и в другие регионы России. Форум дал нам ценную обратную связь и подтверждение, что мы движемся в правильном направлении», – подчеркнул Денис Белогаев.

По словам участников форума, по итогам события можно отметить, что туристические форматы органично вписываются в комплексные программы и становятся катализатором развития территорий. А экотуризм и инфраструктурные проекты усиливают инвестиционную привлекательность регионов.

«Форум регионов России стал для нас важной площадкой для обмена опытом и знакомства с федеральными тенденциями. Для нашей компании – это возможность выйти на новые рынки, найти партнеров и укрепить позиции в отрасли», – подчеркнула Ольга Куканова, директор мебельной фабрики Corsastyle.

Сообщество «Топ-менеджер. Создающий будущее. Волга» сегодня объединяет более 200 резидентов – лидеров промышленности, инноваций, туризма и строительства.

«Форум в Москве еще раз доказал, что Самарская область имеет сильный бизнес, готовый не только развиваться на своем рынке, но и конкурировать на федеральном уровне. Я также хочу выразить благодарность Национальной ассоциации инвесторов за возможность представить регион и министерству экономического развития и инвестиций Самарской области за сотрудничество и помощь нашим предпринимателям», – подчеркнула директор сообщества Наталия Медведева.

Источник фото: Национальная ассоциация инвесторов