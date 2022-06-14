После введения моратория количество проверок бизнеса в Самарской области снизилось на 85%

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С начала года в регионе отменено более 4,5 тысяч проверок. Важно, что впервые мораторий введён не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, и не только по плановым, но и по внеплановым проверкам. А контрольные и надзорные органы Самарской области помогают предпринимателям заниматься профилактикой возможных нарушений.



Напомним, до конца 2022 года в России действует мораторий на проверки предпринимательской деятельности. Идею моратория поддержал Президент страны Владимир Путин.



По информации Минэкономразвития России, за 4 месяца 2022 года общее число проверок сократилось в 6 раз относительно такого же периода 2021 года. Как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней и в ней задействованы минимум три сотрудника. Если всё это пересчитать в затраты малых и крупных компаний, то мораторий за год сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей.

Предприятия Самарской области адаптируются к новым запросам рынка, восстанавливают логистические цепочки, продолжают свое уверенное развитие. Во многом это результат тех мер, которые были оперативно приняты и реализованы Правительством РФ и Правительством региона этой весной. В целом по стране план первоочередных действий насчитывает 252 меры, из которых по 185 приняты законы и вся необходимая нормативная база для запуска.



Сокращение административных барьеров для бизнеса – одна из ключевых задач в работе Правительства Самарской области и лично Губернатора Дмитрия Азарова. В регионе ведется постоянная, системная работа по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест. В регионе на сегодняшний день ведут деятельность более 130 тысяч субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства), 618 тысяч человек занято в сфере МСП, т.е. каждый 4-й трудящийся житель.



В настоящее время создан электронный сервис подачи жалоб в случае несогласия с решением о назначении проверки или предписанием об устранении выявленных нарушений. С 1 января 2022 года действует механизм досудебного обжалования решений контрольных органов, также жалобу можно подать на портале «Госуслуги».



На уровне региона реализуются свои меры поддержки малого и среднего бизнеса. Так, в Информационно-консалтинговом агентстве Самарской области любой предприниматель может получить услугу «Неотложка для бизнеса». Она предполагает срочную правовую помощь в формате телефонной или персональной консультации, в том числе с выездом специалиста на предприятие в момент проведения незаконной проверки или надзорного мероприятия контрольными органами.



«Сегодня мы сосредоточили усилия на максимальном упрощении работы бизнеса. Для этого нашим министерством, областным Правительством уже предпринят ряд мер, и мы продолжаем работу в этом направлении. На регулярных встречах с предпринимателями мы совместно обсуждаем необходимость тех или иных инструментов, которые потом оформляем в виде предложений в адрес Минэкономразвития России. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 353 органами исполнительной власти, осуществляющими контроль, сокращаются сроки и упрощаются механизмы взаимодействия в сфере лицензирования, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Также мы постоянно информируем предпринимателей о новых инструментах поддержки, чтобы каждый из них мог рассчитывать на содействие и помощь в сохранении стабильной работы своего предприятия и дальнейшем развитии своего дела».



Узнать все о действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса можно на едином портале господдержки.

Подать жалобу на проведенную проверку во время моратория можно:

- в системе досудебного обжалования по ссылке;

- написать в Минэкономразвития РФ;

- на сайте Госуслуг в разделе «Жалоба на решение контрольных органов» по ссылке. Срок рассмотрения жалобы составляет 1 рабочий день.

Фото: департамент информационной политики СО