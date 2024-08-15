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Полезные вебинары помогут предпринимателям Самарского региона прокачать свой бизнес

15 августа 2024 12:25
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Полезные вебинары помогут предпринимателям Самарского региона прокачать свой бизнес

Областное Минэкономразвития и центр «Мой бизнес» проводят ряд онлайн-встреч с экспертами - присоединиться к ним можно из любой точки Самарской области. Мероприятия состоятся благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Рассказываем о самых интересных вебинарах августа.

Вебинар «Идеальный покупатель - 5 шагов к пониманию своих клиентов»
15 августа 2024 года в 14:00 состоится онлайн-встреча с экспертом Людмилой Высоцкой. Коммерческий директор ГК «Первый План», интернет-маркетолог, предприниматель расскажет, как лучше понять своих клиентов, выстроить с ними доверительные отношения, и как убедить их совершить покупку. Вебинар будет полезен для физических лиц - потенциальных предпринимателей, действующего бизнеса и самозанятых.
Участие бесплатное для ИП и ООО Самарской области. Регистрация - по ссылке.

Вебинар «Как начинающему самозанятому остаться на плаву и достичь целей»
Также 15 августа 2024 года в 18:00 состоится вебинар, который будет полезен для самозанятых, которые начинают свой проект, а также фрилансеров, использующих специальный налоговый режим. Спикер из Москвы - продуктовый менеджер в образовании Дарья Кокшарова – расскажет о грамотной постановке целей, распределении ресурсов и времени, а также об инструментах решения поставленных задач.

Бесплатно для самозанятых, зарегистрированных в Самарской области. Подать заявку на участие - по ссылке.

Вебинар «Как увеличить продажи без вложений: три простых шага»
А 20 августа потенциальные предприниматели, действующие бизнесмены и самозанятые могут присоединиться к вебинару «Как увеличить продажи без вложений: три простых шага».
Ведущая Галина Немальцева - действующий психолог, консультант наставник-инфопродюсер – поделится с участниками онлайн-встречи своими знаниями о кросс-маркетинге, продвижении в социальных сетях, расскажет о партнерских программах. Начало вебинара в 18:00.

Участие бесплатное для ИП и организаций Самарской области. Регистрация - по ссылке.

Вебинар «Ключевые этапы запуска бизнеса. От идеи до первых продаж»
22 августа 2024 года приглашаем на бесплатный вебинар потенциальных предпринимателей, действующих МСП и самозанятых.
Предприниматель, маркетолог из Самары Татьяна Март в онлайн-формате поделится с аудиторией:
- Как сгенерировать идею для бизнеса
- Как сформировать команду и поставить задачи
- Как планировать финансы и прогнозировать продажи
- Как создать маркетинговую стратегию
- Как отслеживать и анализировать результаты
- Как построить долгосрочную стратегию развития

Участие бесплатное, регистрация по ссылке. Начало мероприятия – 19:30.

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