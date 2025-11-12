Я нашел ошибку
Главные новости:
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей.
Глава Советского района Самары поблагодарил жителей за участие в нацпроектах
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.
Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года
Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с участием самарских СМИ.
ТАСС и Самарская область подписали меморандум о сотрудничестве 12 ноября
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия.
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
За многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Путин объявил благодарность телеведущим Гузеевой и Сябитовой за добросовестную работу
Она сможет не только презентовать свой проект на уровне страны, но и побороться за грант в 1 млн рублей.
Победительница программы «Мама-предприниматель» представит Самарскую область на федеральном этапе в Москве
Это коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.
МКД обязали создать чаты жильцов в Max до конца 2025 года
Победительница программы «Мама-предприниматель» представит Самарскую область на федеральном этапе в Москве

12 ноября 2025 20:33
160
Она сможет не только презентовать свой проект на уровне страны, но и побороться за грант в 1 млн рублей.

Екатерина Рожкова из Тольятти с проектом адаптивной одежды для детей с ОВЗ «NIKOLA KIDS» прошла отбор и вошла в число участниц федерального финала образовательной программы «Мама-предприниматель». 

Она сможет не только презентовать свой проект на уровне страны, но и побороться за грант в 1 млн рублей. 

Несколько лет назад Екатерина Рожкова обучилась шитью, чтобы создавать удобную одежду для сына. Сейчас она уже помогает многим семьям из разных уголков региона, адаптируя одежду под нужды особенных детей.

«В планах — открыть небольшое производство, запустить продажи по электронным сертификатам, что значительно сократит финансовые затраты для родителей. Как производителя адаптивной одежды, меня отметили в Фонде "Защитники Отечества", и в перспективе возможно сотрудничество с ними по созданию одежды для ветеранов СВО», - рассказала Екатерина Рожкова.

 

Фото:  минэкономразвития СО

