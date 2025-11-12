Победительница программы «Мама-предприниматель» представит Самарскую область на федеральном этапе в Москве

160

Екатерина Рожкова из Тольятти с проектом адаптивной одежды для детей с ОВЗ «NIKOLA KIDS» прошла отбор и вошла в число участниц федерального финала образовательной программы «Мама-предприниматель».

Она сможет не только презентовать свой проект на уровне страны, но и побороться за грант в 1 млн рублей.

Несколько лет назад Екатерина Рожкова обучилась шитью, чтобы создавать удобную одежду для сына. Сейчас она уже помогает многим семьям из разных уголков региона, адаптируя одежду под нужды особенных детей.

«В планах — открыть небольшое производство, запустить продажи по электронным сертификатам, что значительно сократит финансовые затраты для родителей. Как производителя адаптивной одежды, меня отметили в Фонде "Защитники Отечества", и в перспективе возможно сотрудничество с ними по созданию одежды для ветеранов СВО», - рассказала Екатерина Рожкова.

Фото: минэкономразвития СО