Сегодня начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал‑лейтенант полиции Игорь Иванов в зале оперативных совещаний УМВД России по городу Тольятти в присутствии личного состава представил нового руководителя — полковника полиции Илдара Чагаева.



В начале мероприятия Игорь Геннадьевич отметил заслуги прежнего начальника полковника полиции Хейруллы Ахмедханова, уделив особое внимание весомому вкладу в деятельность тольяттинского гарнизона полиции.



Генерал-лейтенант полиции поздравил Илдара Чагаева с назначением и пожелал полковнику полиции и коллективу Управления успехов в решении поставленных задач.



Илдар Чагаев поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность на территории городского округа Тольятти, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО