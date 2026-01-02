Я нашел ошибку
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.
Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники
Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.
Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием
В первый день проката картину посмотрели более 389 тыс. зрителей.
Фильм "Буратино" собрал почти 227 млн рублей за один день проката
При лепке снеговика можно сжечь до 300 калорий в час.
Уличная активность: сколько калорий можно сжечь при лепке снеговика
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности.
Утром и днем 3 января в регионе ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы
Сейчас буксир-ледокол прокладывает судоходный канал на Волге и Рождественской воложке.
Из Самары Рождествено запустят суда на воздушной подушке
Опасно употреблять алкоголь в условиях мороза. Спиртные напитки вызывают расширение сосудов кожи и создают ложное ощущение тепла.
Самарский врач-травматолог-ортопед: употребление алкоголя повышает риск получения травм зимой
Все события нынешнего фестиваля будут посвящены и новому российскому празднику, который впервые появится в календарях 17 января.
В Тольяттинской филармонии пройдет традиционный Крещенский фестиваль
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольяттинской филармонии пройдет традиционный Крещенский фестиваль

178
Все события нынешнего фестиваля будут посвящены и новому российскому празднику, который впервые появится в календарях 17 января.

Традиционный Крещенский, на этот раз уже шестой, фестиваль в Тольяттинской филармонии откроется 10 января и пригласит гостей и друзей на концерты в камерном зале.  (0+)

Крещенский фестиваль проходит в Тольяттинской филармонии с 2021 года. Его главная задача – продемонстрировать слушателям ансамблевую музыку. Традиционно в рамках Крещенского фестиваля со сцены звучит народная и духовная музыка.

Все события нынешнего фестиваля будут посвящены и новому российскому празднику, который впервые появится в календарях 17 января. Это День артиста, который правительство страны официально представило в конце 2025 года, появился по инициативе председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова. А отмечать отмечать его будут отныне в день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра Константина Станиславского. Дата станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.

Программу «Зимняя мозаика» в день открытия фестиваля подарит зрителям Ансамбль солистов Русского оркестра под управлением Валерии Михайловой.

Программу «Джаз в Крещенский вечерок» 17 января исполнит на фестивале Ансамбль солистов Джаз-оркестра под управлением Сергея Радаева. Программа построена на произведениях отечественного джаза от 30-х годов XX века до наших дней.

18 января в камерном зале можно будет погрузиться в настоящие «Святочные истории». Именно так назвали программу мастера художественного слова народная артистка России Наталья Дроздова и Вадим Ермаков и музыканты Наталья Селяткина, Инесса Сенина и Марк Свечников.

А в воскресенье 25 января – знаковый для молодых исполнителей, их педагогов и друзей концерт «Возвращение домой». В концерте традиционно принимают участие музыканты-выходцы из Тольятти, которые продолжают свой творческий путь за пределами родного города.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

