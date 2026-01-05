Я нашел ошибку
Главные новости:
Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал  светофора.
Полицейские ищут очевидцев и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в Тольятти
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.
Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей
На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.
 6 января на переправе «Самара – Рождествено» начнут работу суда на воздушной подушке
Которое провел глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Виталий Шабалатов принял участие во всероссийском совещании по вопросам прохождения отопительного периода
Спорт, правильное питание и хороший сон в праздничные дни помогут сохранить уровень энергии и эмоциональное равновесие.
Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время праздников
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре.
За сутки дорожные службы региона вывезли с трасс более 960 тонн снега
По информации Приволжского УГМС 6 января в Самаре ночью -8,-10°С, днем -6,-8°С.
6 января в регионе небольшой снег, до -10°С
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции

85
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред

Заместитель руководителя следственного управления Александр Владимирович Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

Региональное следственное управление уже несколько лет  участвует во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний, которая стала символом позитивного завершения уходящего и начала следующего года. В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое представление. 

Новогодние желания девочек были исполнены, заветные билеты на предновогодние представления им вручили офицеры ведомства в здании следственного управления, где для Алины и Анастасии было организовано праздничное мероприятие с участием Деда Мороза и Снегурочки. Аниматоры провели интерактивную программу с играми, в ходе которой дети загадали свои новогодние желания под «волшебным» зонтиком. 

Еще одним подарком для Алины стала экскурсия в закулисье драматического театра Самары. Девочке показали, как рождается спектакль: она  побывала в гримёрках,   спустилась в оркестровую яму, пообщалась с артистами. Вечером их с бабушкой ждал особенный сюрприз -  предпремьерный показ нового мюзикла "Золушка".

Анастасия с мамой смогли побывать на грандиозном шоу «Королевский цирк», посмотреть аттракционы с хищниками и погрузиться в увлекательное путешествие грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля, в котором принимали участие более 100 актеров. 

Поздравляя участников акции с наступающими новогодними праздниками, Александр Владимирович Воеводин отметил, что участие в подобных мероприятиях является важной частью социальной ответственности сотрудников ведомства и направлено на поддержку тех, кто особенно нуждается во внимании и заботе. 

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Самара

