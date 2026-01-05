«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции

Заместитель руководителя следственного управления Александр Владимирович Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

Региональное следственное управление уже несколько лет участвует во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний, которая стала символом позитивного завершения уходящего и начала следующего года. В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое представление.

Новогодние желания девочек были исполнены, заветные билеты на предновогодние представления им вручили офицеры ведомства в здании следственного управления, где для Алины и Анастасии было организовано праздничное мероприятие с участием Деда Мороза и Снегурочки. Аниматоры провели интерактивную программу с играми, в ходе которой дети загадали свои новогодние желания под «волшебным» зонтиком.

Еще одним подарком для Алины стала экскурсия в закулисье драматического театра Самары. Девочке показали, как рождается спектакль: она побывала в гримёрках, спустилась в оркестровую яму, пообщалась с артистами. Вечером их с бабушкой ждал особенный сюрприз - предпремьерный показ нового мюзикла "Золушка".

Анастасия с мамой смогли побывать на грандиозном шоу «Королевский цирк», посмотреть аттракционы с хищниками и погрузиться в увлекательное путешествие грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля, в котором принимали участие более 100 актеров.

Поздравляя участников акции с наступающими новогодними праздниками, Александр Владимирович Воеводин отметил, что участие в подобных мероприятиях является важной частью социальной ответственности сотрудников ведомства и направлено на поддержку тех, кто особенно нуждается во внимании и заботе.

Фото: pxhere.com