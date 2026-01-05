4 января глава города Самары Иван Носков лично поздравил семьи, в которых появились первые в 2026 году дети. Первой новорождённой стала девочка Михалина. Она появилась на свет в новогоднюю ночь в семье Татьяны и Максима, вес малышки – 3,8 кг, рост – 54 см. Первым мальчиком, родившимся в Самаре в 2026 году, стал Олег, появившийся на свет в семье Софии и Никиты. Оба малыша родились в перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.



«Очень приятно разделить радость с семьями новорожденных самарцев. Каждый малыш – это начало новой истории и нового этапа жизни для своей семьи. Хочу особенно отметить врачей перинатального центра, у которых каждая ночь и каждая смена не бывает простой. Их труд – это не новогоднее, а ежедневное чудо: они помогают появиться на свет даже самым хрупким малышам, поддерживают мам в самые ответственные моменты. Еще раз желаю всем родившимся в этом году ребятишкам и их мамам крепкого здоровья и безграничного счастья! Очень хочется надеяться, что с каждым днем Самара будет прирастать замечательными малышами!» – сказал глава города Самары Иван Носков.



Мамам первых малышей, родившихся в Самаре в новом 2026 году, глава города Иван Носков вручил цветы и памятные подарки, а детям – мягкие и развивающие игрушки.



В новогоднюю ночь 2025-2026 акушеры перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина приняли 12 детей. Всего же по итогам 2025 года в стенах медицинского учреждения родилось более 5 тысяч малышей.



На сегодняшний день в перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина работает более 130 врачей, в числе которых 14 врачей, являющихся кандидатами медицинских наук.

Фото: пресс-служба администрации Самары