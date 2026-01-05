Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.
Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей
На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.
 6 января на переправе «Самара – Рождествено» начнут работу суда на воздушной подушке
Которое провел глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Виталий Шабалатов принял участие во всероссийском совещании по вопросам прохождения отопительного периода
Спорт, правильное питание и хороший сон в праздничные дни помогут сохранить уровень энергии и эмоциональное равновесие.
Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время праздников
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре.
За сутки дорожные службы региона вывезли с трасс более 960 тонн снега
По информации Приволжского УГМС 6 января в Самаре ночью -8,-10°С, днем -6,-8°С.
6 января в регионе небольшой снег, до -10°С
В новогоднюю ночь 2025-2026 акушеры перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина приняли 12 детей.
Иван Носков лично поздравил семьи, в которых появились первые в 2026 году дети
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Носков лично поздравил семьи, в которых появились первые в 2026 году дети

205
В новогоднюю ночь 2025-2026 акушеры перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина приняли 12 детей.

4 января глава города Самары Иван Носков лично поздравил семьи, в которых появились первые в 2026 году дети. Первой новорождённой стала девочка Михалина. Она появилась на свет в новогоднюю ночь в семье Татьяны и Максима, вес малышки – 3,8 кг, рост – 54 см. Первым мальчиком, родившимся в Самаре в 2026 году, стал Олег, появившийся на свет в семье Софии и Никиты. Оба малыша родились в перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

«Очень приятно разделить радость с семьями новорожденных самарцев. Каждый малыш – это начало новой истории и нового этапа жизни для своей семьи. Хочу особенно отметить врачей перинатального центра, у которых каждая ночь и каждая смена не бывает простой. Их труд – это не новогоднее, а ежедневное чудо: они помогают появиться на свет даже самым хрупким малышам, поддерживают мам в самые ответственные моменты. Еще раз желаю всем родившимся в этом году ребятишкам и их мамам крепкого здоровья и безграничного счастья! Очень хочется надеяться, что с каждым днем Самара будет прирастать замечательными малышами!» – сказал глава города Самары Иван Носков.

Мамам первых малышей, родившихся в Самаре в новом 2026 году, глава города Иван Носков вручил цветы и памятные подарки, а детям – мягкие и развивающие игрушки.

В новогоднюю ночь 2025-2026 акушеры перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина приняли 12 детей. Всего же по итогам 2025 года в стенах медицинского учреждения родилось более 5 тысяч малышей.

На сегодняшний день в перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина работает более 130 врачей, в числе которых 14 врачей, являющихся кандидатами медицинских наук.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
05 января 2026, 16:50
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с... Общество
3
На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.
05 января 2026, 15:21
 6 января на переправе «Самара – Рождествено» начнут работу суда на воздушной подушке
На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек. Транспорт
161
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре.
05 января 2026, 14:14
За сутки дорожные службы региона вывезли с трасс более 960 тонн снега
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре. ЖКХ
168
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
484
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
447
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
785
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
821
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1131
Весь список