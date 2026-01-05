Я нашел ошибку
Главные новости:
Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал  светофора.
Полицейские ищут очевидцев и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в Тольятти
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.
Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей
На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.
 6 января на переправе «Самара – Рождествено» начнут работу суда на воздушной подушке
Которое провел глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Виталий Шабалатов принял участие во всероссийском совещании по вопросам прохождения отопительного периода
Спорт, правильное питание и хороший сон в праздничные дни помогут сохранить уровень энергии и эмоциональное равновесие.
Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время праздников
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре.
За сутки дорожные службы региона вывезли с трасс более 960 тонн снега
По информации Приволжского УГМС 6 января в Самаре ночью -8,-10°С, днем -6,-8°С.
6 января в регионе небольшой снег, до -10°С
 6 января на переправе «Самара – Рождествено» начнут работу суда на воздушной подушке

На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.

Переход на зимний вид транспорта стал возможным благодаря установлению ледового покрова на Волге. На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.

В целях обеспечения безопасности в условиях сложной ледовой обстановки на первоначальном этапе все рейсы будут выполняться строго в светлое время суток по расписанию:

· Первый рейс из Самары: 8:30.
· Последний рейс из Рождествено: 16:00.
· Заход на Проран: в 10:00 и 15:00.
· Отправление — по мере наполнения судна.

«Этот вид транспорта гарантирует надежное и регулярное сообщение с селом Рождествено в межнавигационный период. Безопасность пассажиров остается абсолютным приоритетом, поэтому при резком осложнении ледовой обстановки движение может быть оперативно приостановлено»,
— пояснил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Напомним, работа водной переправы осуществляется в рамках государственного контракта. После завершения навигации 2025 года пассажиров перевозил теплоход «ОМ-142» в сопровождении ледокола.

Параллельно продолжается подготовка дополнительного, наземного маршрута транспортного сообщения — автозимника «Шелехметь – Белые домики». Открытие временной дороги будет возможно после достаточного промерзания почвы на всех участках трассы. Для ускорения этого процесса дорогу ежедневно расчищают от снега.

Актуальная информация о расписании и любых изменениях в работе переправы будет оперативно размещаться на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

Теги: Самара

