 6 января на переправе «Самара – Рождествено» начнут работу суда на воздушной подушке

Переход на зимний вид транспорта стал возможным благодаря установлению ледового покрова на Волге. На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.



В целях обеспечения безопасности в условиях сложной ледовой обстановки на первоначальном этапе все рейсы будут выполняться строго в светлое время суток по расписанию:



· Первый рейс из Самары: 8:30.

· Последний рейс из Рождествено: 16:00.

· Заход на Проран: в 10:00 и 15:00.

· Отправление — по мере наполнения судна.



«Этот вид транспорта гарантирует надежное и регулярное сообщение с селом Рождествено в межнавигационный период. Безопасность пассажиров остается абсолютным приоритетом, поэтому при резком осложнении ледовой обстановки движение может быть оперативно приостановлено»,

— пояснил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.



Напомним, работа водной переправы осуществляется в рамках государственного контракта. После завершения навигации 2025 года пассажиров перевозил теплоход «ОМ-142» в сопровождении ледокола.



Параллельно продолжается подготовка дополнительного, наземного маршрута транспортного сообщения — автозимника «Шелехметь – Белые домики». Открытие временной дороги будет возможно после достаточного промерзания почвы на всех участках трассы. Для ускорения этого процесса дорогу ежедневно расчищают от снега.



Актуальная информация о расписании и любых изменениях в работе переправы будет оперативно размещаться на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.

Фото: департамент информационной политики Самарской области