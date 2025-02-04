Первый деловой клуб «Вместо отдыха в бизнес» открылся при кадровом центре Самарской области

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Открытие клуба состоялось в кадровом центре «Работа России» Нефтегорского района. Его цель — помочь соискателям старше 50 лет открыть собственное дело или улучшить свои навыки для трудоустройства

На первой встрече клуба «Вместо отдыха в бизнес» присутствовали 15 человек. Они узнали о мерах государственной поддержки при открытии своего дела и поучаствовали в тренинге «Бизнес-план за 1 день». Специалисты кадрового центра объяснили, как составить бизнес-план, рассчитать эффективность проекта и выбрать систему налогообложения. На следующих встречах участников ждут тренинги по основам ведения бизнеса в соцсетях, составлению резюме и прохождение собеседования с работодателями.

«Старшему поколению бывает сложно сменить сферу деятельности, но благодаря созданию сообщества они найдут новые направления для самореализации. Кроме того, используя свой опыт и приобретая новые знания участники клуба смогут найти работу или начать создавать собственные проекты», — рассказал директор Кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.

Напомним, в 2023 году в Самарской области была проведена комплексная модернизация службы занятости. Все кадровые центры региона работают по единым стандартам, предоставляя услуги гражданам и работодателям на основе единых подходов и принципов клиентоцентричности. Тематические клубы — один из результатов проекта.