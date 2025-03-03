Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко совместно с прокурором Самарской области Сергеем Бережицким проведут прием предпринимателей, посвященный обсуждению актуальных вопросов ведения бизнеса в городском округе Самара.

Мероприятие направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства региона и будет организовано в рамках выполнения плана мероприятий по улучшению деловой среды.

Предприниматели смогут обсудить широкий спектр проблем, связанных с реализацией своих проектов, включая взаимодействие с государственными органами, налоговые вопросы, получение разрешений и лицензий, а также другие важные аспекты ведения бизнеса.

Мероприятие пройдет 12 марта 2025 года, начало в 11:00.

Место проведения: МКУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор», г. Самара, ул. Главная, д. 3