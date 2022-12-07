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Онлайн-автошкола и эксперименты в космосе: в Самаре прошли «Зимние стартап-выходные»

7 декабря 2022 11:31
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Начинающие предприниматели вместе с наставниками смогли здесь проработать свои идеи и презентовать их бизнес-экспертам.

В первые выходные декабря на площадке регионального центра «Мой бизнес» Региональный центр инноваций StartupSamara провел традиционный двухдневный образовательный интенсив «Зимние стартап-выходные». Начинающие предприниматели вместе с наставниками смогли здесь проработать свои идеи и презентовать их бизнес-экспертам.

Формирование условий для развития стартапов, проектов начинающих предпринимателей, реализации идей активной молодежи региона – важная задача, поставленная Губернатором Дмитрием Азаровым в работе Правительства Самарской области.

46 участников интенсива работали в командах над проектами, изучали основы бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, формулировали ценностное предложение, приобрели навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.
Зимние стартап-выходные прошли в рамках «Недели инноватора» технопарка «Жигулевская долина».

«Такие мероприятия призваны минимизировать ошибки начинающих предпринимателей на старте их деятельности, помочь выстроить правильную стратегию, оценить свой продукт, найти потенциальных потребителей, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В регионе сформирован целый комплекс мер поддержки для тех, кто делает первые шаги в предпринимательстве и нуждается в образовательной, финансовой, наставнической помощи. Узнать подробнее о них можно на нашем портале mybiz63.ru».

Из 16 команд на старте до итоговой презентационной сессии дошли 12 проектов. Первое место занял Иван Малороссиянов со своим проектом «Психолог в кармане» — мобильное приложение, которое направлено на решение двух ключевых задач: трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, имеющими профильное высшее образование психолога, а также предоставление профессиональной услуги «Консультация психолога» каждому сотруднику любой компании, как в частном порядке, так и в рамках ДМС.

Второе место разделили Тимур Ахмадуллин с проектом онлайн-автошколы без клиентских офисов Droom и Григорий Чепель с проектом BackSpace — платформы для проведения экспериментов в условиях микрогравитации в космосе.

Третье место по решению конкурсной комиссии занял проект Telegram Reader Тимофея Инишева и Альберта Боязитова. Разработчики создали прототип мобильного приложения для чтения постов из Телеграма в виде новостной ленты. Пользователи смогут настроить ленту как по оформлению, так и по выдаче каналов. В будущем приложение будет для пользователей абсолютно бесплатным.

«Мы подготовили для участников лекции и мастер-классы по инвестициям, аналитике и маркетингу, много практики и нетворкинга, тесную работу с профессиональными менторами. В свою очередь могу отметить, что значительно повысился уровень проработки презентаций участников. Заметна и их высокая вовлеченность на протяжении всего двухдневного интенсива. Сегодня мы увидели много новых лиц, но среди участников были и постоянные посетители наших мероприятий — команда из Межвузовского акселератора Самарской области, ребята, которые до этого приходили на презентационные сессии с инвесторами, Марафоны генерации идей, Зерокодинг или прошлые стартап-выходные», — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

«Это полезная комплексная программа для новичков по развитию своего бизнеса, которая позволяет очень быстро прийти от идеи к результату. Мне нравится узнавать новое от людей, которые находятся в разных индустриях, с разными идеями», - отметил участник «Зимних стартап-выходных» Никита Иванов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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