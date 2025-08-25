Я нашел ошибку
Около 50 самарских брендов представили свою продукцию на ярмарке «Мой бизнес» в рамках «ВолгаФеста»

25 августа 2025 17:13
132
Каждый день фестиваля – новые бренды, которые производят одежду и аксессуары, украшения, товары для дома, натуральную косметику, сувенирную продукцию и многое другое.

Почти 50 самарских предпринимателей и самозанятых стали участниками очередной выставки-продажи, организованной областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес». На этот раз брендированные домики, где мастера представили свою уникальную продукцию, расположились на старой набережной. Здесь с 22 по 24 августа проходил ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест». 

«Цель ярмарок «Мой бизнес» - поддержать производителей нашего региона, и практически каждые выходные мы организовываем такие маркеты, - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития области Лариса Названова. - Участвовать в фестивале «ВолгаФест» - уже традиция. Для предпринимателей это отличная возможность презентовать свою уникальную продукцию на таком ярком, масштабном событии и найти новых клиентов». 

Каждый день фестиваля – новые бренды, которые производят одежду и аксессуары, украшения, товары для дома, натуральную косметику, сувенирную продукцию и многое другое.

Кристина Егорочкина из Самары участвует в маркете от центра «Мой бизнес» впервые, подала заявку по рекомендации таких же мастеров, как и она. На ярмарку привезла свечи ручной работы. «Очень люблю делать свечи, а год назад решила превратить хобби в бизнес. В ассортименте есть и классические свечи и оригинальные, например, посвященные нашему родному городу. Очень приятно, что люди походят, интересуются, покупают и берут визитки. Такие ярмарки очень важны для мастеров, нужно показывать свой бренд, общаться с коллегами», - рассказывает основательница бренда «Emilia shop».

Другая участница ярмарки - Алина Паравина из Новокуйбышевска – рассказывает, что сперва делала украшения для себя, а потом решила объединиться с подругой и открыть небольшую студию. «Всегда стараемся учесть пожелания клиентов, можем видоизменить изделие – сделать из других материалов, других расцветок. Сами делаем и фурнитуру, и украшения, проводим мастер-классы. На маркет хотели попасть давно, и так получилось, что пригласил именно на «ВолгаФест» - чему мы очень рады. Здорово стать частью такого яркого и крупного события», - делится основательница студии украшений «Чокер».

Участие в региональных ярмарках – одна из самых востребованных мер поддержки у малого бизнеса. Торговые места на них предоставляются бесплатно.  Такая возможность у самарских производителей появилась благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». 

Серия маркетов продолжится 6 сентября в Кинеле. Ярмарка пройдет в рамках Всероссийского фестиваля молодежной культуры и креативных индустрий «АРТиКУЛ». Заявки на участие принимаются до 29 августа.
14 сентября маркет пройдет на площади им. Куйбышева в Самаре в рамках празднования Дня города.

Предприниматели, которые желают представить свою продукцию на этом ярком событии, могут заполнить анкету до 28 августа.

Анонсы всех мероприятий, а также доступные меры господдержки для начинающих и действующих предпринимателей размещены на едином портале mybiz63.ru.

 

Фото:  министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

