Начинающим бизнесменам Самарской области расскажут, как получить финансирование на развитие

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Региональный центр инноваций StartupSamara объявляет о запуске комплексной программы с обзором действующих инструментов грантовой поддержки малого и среднего бизнеса. Серия вебинаров поможет начинающим предпринимателям понять, куда, в зависимости от стадии и направления их бизнеса, они могут обратиться с запросом уже сегодня.



В регионе действует широкий перечень инструментов поддержки бизнеса, в том числе и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Областное Правительство и Губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание формированию комфортного делового климата в регионе, созданию условий для начинающих предпринимателей.



«Для начинающих предпринимателей мы уже создали широкую линейку мер поддержки, и продолжаем пополнять этот перечень инструментами, актуальными на старте бизнес-деятельности, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Начинающие предприниматели могут воспользоваться льготными займами Гарантийного фонда всего под 1% годовых, принять участие в конкурсе грантов, который мы ежегодно проводим с центром «Мой бизнес». Грантовая поддержка также действует для инноваторов и технологического бизнеса. Узнать обо всем подробнее можно в любом центре «Мой бизнес» региона или на едином портале mybiz63.ru».



Вместе с коллегами, экспертами Фонда «Сколково», Технопарка «Жигулевская долина», Регионального центра «Мой бизнес 63», а также сервиса «Росмолодёжь.Гранты» команда StartupSamara поможет участникам программы сформировать подробный план действий по получению грантового финансирования в 2023 году.



«Инструментов грантовой поддержки предпринимателей в настоящее время множество, мы не в первый раз устраиваем разбор этих механизмов вместе с коллегами из региональных и федеральных институтов развития. В этот раз мы решили собраться расширенным составом и провести не один, а 4 подробных вебинара, чтобы начинающие предприниматели смогли разобраться во всех тонкостях и найти программу поддержки, которая принесет максимальную пользу бизнесу», — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.



Присоединиться к циклу встреч, которые пройдут с 19 октября по 9 ноября (каждый четверг) можно в онлайн-формате. Старт - 17:30 МСК.



Подробности и регистрация доступны по ссылке: https://e.startupsamara.ru/grants23

