На территории технопарка «Жигулевская долина» работает Региональный центр инжиниринга (РЦИ), который входит в число лучших инжиниринговых Центров России по поддержке малого и среднего предпринимательства. Ежегодно услугами РЦИ пользуются более 170 контрагентов.
Центра и людях, работающих с высокоточными измерительными машинами. РЦИ был создан в 2014 году на базе технопарка «Жигулевская долина»,
входит в тройку самых успешных Региональных центров компетенций нашей страны. Центр оснащен современными высокоточными средствами
измерений и испытаний, графическими станциями, необходимым инженерным программным обеспечением, укомплектован персоналом,
обладающим необходимыми компетенциями в области проектирования, испытаний и измерений. Многое представленное в Центре оборудование не имеет аналогов в нашем регионе.
РЦИ оказывает услуги в области:
инжиниринга (разработка конструкторской документации,
прототипирование и т.д.)
испытаний (физико-механические, климатические, спектральный
анализ металлов и т.д.)
измерений (измерение геометрических параметров поверхностей
сложных форм, 3D-контроль геометрии изделий).
Лаборатории РЦИ аккредитованы Центром сертификации и
стандартизации «Сколково».
С 2018 года совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» РЦИ проводит мероприятия по «выращиванию» предприятий малого и среднего бизнеса до требований
крупных Заказчиков.
Подробнее о работе РЦИ можно проконсультироваться по единому
номеру технопарка: 8(8482) 93-00-93.
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