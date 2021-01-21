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На территории технопарка «Жигулевская долина» работает Региональный центр инжиниринга (РЦИ), который входит в число лучших инжиниринговых Центров России по поддержке малого и среднего предпринимательства. Ежегодно услугами РЦИ пользуются более 170 контрагентов.

Центра и людях, работающих с высокоточными измерительными машинами. РЦИ был создан в 2014 году на базе технопарка «Жигулевская долина»,

входит в тройку самых успешных Региональных центров компетенций нашей страны. Центр оснащен современными высокоточными средствами

измерений и испытаний, графическими станциями, необходимым инженерным программным обеспечением, укомплектован персоналом,

обладающим необходимыми компетенциями в области проектирования, испытаний и измерений. Многое представленное в Центре оборудование не имеет аналогов в нашем регионе.

РЦИ оказывает услуги в области:

инжиниринга (разработка конструкторской документации,

прототипирование и т.д.)

испытаний (физико-механические, климатические, спектральный

анализ металлов и т.д.)

измерений (измерение геометрических параметров поверхностей

сложных форм, 3D-контроль геометрии изделий).

Лаборатории РЦИ аккредитованы Центром сертификации и

стандартизации «Сколково».

С 2018 года совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию

малого и среднего предпринимательства» РЦИ проводит мероприятия по «выращиванию» предприятий малого и среднего бизнеса до требований

крупных Заказчиков.

Подробнее о работе РЦИ можно проконсультироваться по единому

номеру технопарка: 8(8482) 93-00-93.