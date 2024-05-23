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На форуме «Мой бизнес» обсудили перспективные направления господдержки

23 мая 2024 09:36
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На форуме «Мой бизнес» обсудили перспективные направления господдержки

В рамках форума «Мой бизнес» в Самаре состоялась рабочая встреча предпринимателей Самарской области с и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Натальей Катиной и заместителем генерального директора Корпорации МСП Андреем Железняковым. Участники встречи обсудили итоги и перспективы дальнейшего сотрудничества, наметили новые направления совместной работы.

Корпорация МСП в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» помогает малому бизнесу получить дополнительное финансирование на развитие и реализацию новых проектов, найти рынки сбыта. Предприниматели могут воспользоваться такими инструментами поддержки как гарантии и поручительства перед финансовыми организациями, включая «зонтичные» поручительства, которые покрывают до 50% от суммы банковского кредита, льготная программа кредитования по Постановлению Правительства № 1764, льготные кредиты на инвестиционные цели, льготное финансирование для предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию.

Предприниматели региона сотрудничают с Корпорацией МСП начиная с 2016 года, и за это время только по линии многофункциональных центров предпринимателям оказано более 80 тысяч услуг. Несмотря на сложности последних лет, малый и средний бизнес в регионе уверенно развивается. Число занятых в этой сфере граждан составляет более 650 тысяч человек, что почти на 14 тысяч больше, чем в прошлом году. Важная слагаемая успеха – поддержка предпринимательской инициативы со стороны государства на всех этапах.

В начале встречи Наталья Катина поблагодарила руководство Корпорации МСП и лично Андрея Железнякова за внимание к региону и значительные результаты совместной работы.

«Наши встречи в рамках форума «Мой бизнес» стали традиционными, и они очень востребованы у представителей среднего и малого бизнеса. Меры поддержки, которые предоставляет Корпорация МСП, помогают предпринимательству более активно развиваться. В прошлом году благодаря Корпорации МСП мы привлекли в регион на развитие предприятий МСП более 9,5 миллиарда рублей. Динамику развития сферы малого и среднего бизнеса в регионе убедительно демонстрирует такой показатель, как оборот предприятий МСП. За прошлый год он вырос на 19%. Мы и в дальнейшем рассчитываем на поддержку коллег из Корпорации МСП, на успешную совместную работу. В ходе сегодняшней встречи мы надеемся получить от предпринимателей «обратную связь», выяснить, какие проблемы их волнуют и наметить пути их решения», – отметила Наталья Катина.
«Малый и средний бизнес может получить гарантийную поддержку Корпорации МСП и участников Национальной гарантийной системы для привлечения необходимого финансирования в виде банковских кредитов, если отсутствует или не хватает залогового обеспечения, – сказал Андрей Железняков. – Также для предпринимателей реализуется «зонтичный» механизм предоставления поручительств.

Это упрощенный способ получить банковское финансирование. Корпорация МСП в этом случае берет на себя до 50% риска по кредиту».
Заместитель генерального директора Корпорация МСП также высоко оценил активность самарских предпринимателей, которые участвуют в программах господдержки.

Бизнес Самарской области не только активно использует гарантии и поручительства участников Национальной гарантийной системы, которые помогают получать заемное финансирование при поддержке государства. Растет интерес самарских предпринимателей к использованию сервисов и услуг Цифровой платформы МСП.РФ. Еще одним очень важным вопросом для развития малого и среднего предпринимательства является сбыт. И в этом направлении поддержка государства оказывается в части упрощения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков.

Фото: «Волжская коммуна»

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