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Муниципалитеты Самарской области усилят работу с малым бизнесом

24 февраля 2025 16:25
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Традиционная стратегическая сессия по взаимодействию с предпринимателями прошла на площадке регионального центра «Мой бизнес».

Традиционная стратегическая сессия по взаимодействию с предпринимателями прошла на площадке регионального центра «Мой бизнес».

Организатором ежегодного события выступает областное Минэкономразвития. В стратсессии приняли участие представители всех муниципальных образований региона - кураторы направления развития предпринимательства. Главная цель интенсивного обучения муниципальных команд - перенастройка работы с бизнес-сообществом, налаживание диалога с предпринимателями в городах и районах. «От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области», - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Самарская область входит в число лучших регионов страны по уровню развития сферы предпринимательства. В частности, практики Самарской области по обучению муниципальных команд работе с бизнесом вошли в число лучших в стране.

«Мы выстроили активное взаимодействие с бизнесом на уровне региона, но не менее важной является работа с предпринимателями на уровне муниципалитетов. Подобные встречи позволяют оценить сильные и слабые стороны каждой территории, определить перспективные направления, новые ниши, актуальные инструменты информирования бизнеса о мерах господдержки, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы помогаем муниципалитетам актуализировать развитие сектора МСП, разобрать допущенные ошибки и сформировать пошаговые планы дальнейшей работы».

В ходе стратегической сессии сотрудники муниципальных администраций, центров «Мой бизнес» общались и обменивались опытом, своими наработками по взаимодействию с предпринимательским сообществом. Участники обсудили итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в своих округах и районах и задачи, которые сегодня стоят перед командами по достижению показателей нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его главные цели - формирование экономики предложения и реальный рост дохода на одного работника субъекта МСП.

Разъяснения по работе с новыми задачами давали представители министерства и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. Это позволило построить встречу в формате диалога двух сторон и определить наиболее эффективные варианты совместной работы.

«Мероприятие получилось очень информативным. Нам важно подвести итоги, увидеть свои проблемные места, выявить направления, на которых стоит сделать акцент, и получить мотивацию на работу в текущем году, - подчеркнула директор центра "Мой бизнес" городского округа Похвистнево Ольга Малахова. - Все инструменты работают довольно эффективно. И наша задача, как центра «Мой бизнес», - найти подходящую услугу, помощь и решение вопроса для любого клиента».

«На таких мероприятиях мы выстраиваем работу и формируем задачи на год. Выработали стратегию, как будем привлекать людей в предпринимательство, как будем работать с новыми направлениями», - перечислила Евгения Краснова, руководитель Центра поддержки и развития предпринимательства Нефтегорского района.

Вторая половина дня была посвящена изучению искусственного интеллекта. Специалисты ПАО «Сбербанк» организовали практическое занятие «Искусственный интеллект в деле». Вместе с экспертами участники узнали, что представляет собой ИИ сегодня, как его эффективно использовать в рабочих процессах и на практике освоили работу с нейросетями

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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