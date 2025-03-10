МСП-производители в сфере станкостроения и робототехники смогут получить льготные кредиты под 5%

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Минпромторг России и Корпорация МСП запустили льготную кредитную программу для МСП-производителей в сфере станкостроения и робототехники. Предприятия смогут получить кредит в дочернем банке Корпорации по льготной ставке от 5% годовых.

В рамках новой программы производители станков и промышленных роботов смогут привлечь от 30 до 200 млн рублей для реализации инвестиционных проектов или на оборотные цели. Максимальный срок финансирования — 5 лет.

«В Самарской области успешно развиваются производители в области станкостроения и роботостроения, которые активно используют все существующие возможности. Новый инструмент финансовой поддержки поможет нашим предприятиям в короткие сроки воплощать в жизнь свои планы развития», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

По новой программе для инвестиционных проектов предусмотрены «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, которые позволят покрыть до 50% от суммы кредита.

«Сегодня в России работает более 400 предприятий станкостроения, практически все они в той или иной степени нуждаются в доступном финансировании, которое должно доводиться до бизнеса через профильные институты развития. О разработке отдельного механизма поддержки станкостроителей нас просили сами предприниматели», — сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Льготный кредит смогут получить предприятия, занимающиеся производством металлообрабатывающего оборудования, промышленных инструментов и комплектующих, промышленных роботов и робототехнических устройств, а также другой продукции в сфере станкостроения.

Обязательным условием является наличие производимой промышленной продукции в Реестре промышленной продукции Минпромторга России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Компании, чьей продукции еще нет в реестре, также будут иметь возможность получить льготный кредит на запуск и развитие производства с условием включения продукции в реестр в дальнейшем.

Подать заявку на льготный кредит можно на цифровой платформе МСП.РФ, после чего она будет рассмотрена Экспертным советом на базе Корпорации МСП. Кредитование будет осуществляться через дочерний МСП Банк.

«Новая программа предполагает фиксированную ставку 5% в течение первого года, далее льготная ставка будет привязана к ключевой: 1/2 от «ключа» +1% во второй год и +3% в третий. Сейчас это 11,5% и 13,5% соответственно. Для реализации инвестпроектов Корпорация МСП предоставит «зонтичные» поручительства, которые позволят бизнесу привлечь средства для запуска и масштабирования производства», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.