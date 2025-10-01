Я нашел ошибку
Главные новости:
Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.
В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья
Марат Милюков помогает возвращающимся из-за ленточки бойцам и их близким, уделяет большое внимание работе с детьми и молодежью. 
Ветеран СВО из Самары Марат Милюков: «Воинское братство – одна из самых больших ценностей»
Создание Единого документа знаменует переход от точечного регулирования к системному стратегическому планированию.
Самарская область приступает к созданию Единого документа  территориального планирования и градостроительного зонирования
В Могилеве состоялся международный марафон, в рамках которого разыгрывались чемпионат СНГ и чемпионат Беларуси по марафонскому бегу.
Тольяттинский легкоатлет Владимир Чистяков стал призером чемпионата СНГ
Направленные на защиту прав и безопасности граждан преклонного возраста.
В Международный день пожилых людей, полицейские региона провели профилактические мероприятия
Соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Ночью и утром 2 октября в регионе ожидается туман
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере

1 октября 2025 17:25
70
Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.

В Самарской области 2,5 тысячи предпринимателей в возрасте до 35 лет заняты в креативных индустриях, это около 11,5 % всех молодых ИП региона. Показатели более чем в 2 раза превышают долю в возрастной группе старше 36 лет – там креативную сферу для открытия бизнеса выбирают только 5 % или почти 3 тысячи предпринимателей, следует из статистики Корпорации МСП. Среди самарской бизнес-молодежи до 25 лет доля «креативщиков» составила 13,5 %.

«Показатели Самарской области превосходят средние значения по стране, демонстрируя растущую привлекательность креативного сектора среди молодых предпринимателей. И наша задача здесь - поддерживать этот тренд, создавать условия для развития творческих проектов, обучать молодых и инициативных людей, помогать с продвижением, обеспечивать доступ к финансированию. С действующими инструментами представители креативного сектора могут познакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография. В топ отраслей у молодых предпринимателей от 25 до 35 лет входят разработка ПО и ИТ-услуги, реклама и PR, дизайн и фотография.

Всего по данным на 1 сентября в Самарской области 22,1 тыс. человек являются молодежью до 35 лет из общего числа субъектов МСП. Более 6 тыс. молодых МСП зарегистрированы с начала 2025 года.

«С начала 2025 года в России появилось 287 тысяч новых молодежных ИП до 35 лет. В результате у нас сейчас средний возраст предпринимателя в секторе МСП составляет 36 лет – то есть максимально приблизился к границе молодежного бизнеса», – сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка. Также в регионе действует грантовая поддержка предпринимателей, развивающих свои проекты в креативных индустриях.

 

Фото:  Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

Весь список