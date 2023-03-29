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Молодой предприниматель из Самары открыл чайный бар с помощью регионального гранта

29 марта 2023 15:31
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Региональные гранты помогают молодым предпринимателям Самарской области успешно стартовать и развивать свои проекты.

Региональные гранты помогают молодым предпринимателям Самарской области успешно стартовать и развивать свои проекты.

В этом году программа поддержки молодых предпринимателей «Ты - предприниматель» снова проводится областным минэкономразвития, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Для участия необходимо подать заявку на mybiz63.ru. Присоединиться к участию в образовательном акселераторе можно успеть до 1 апреля.

Создание условий для развития предпринимательской деятельности в регионе – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

«Программа поддержки начинающих предпринимателей – это возможность успешно стартовать, используя знания и советы от опытных предпринимателей, а также безвозмездные средства гранта. Мы ждем активных и инициативных молодых людей! Присоединяйтесь к программе, участвуйте и используйте эти инструменты для своего дальнейшего развития в бизнесе!», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Кирилл Тимяшев из Самары стал участником программы «Ты - предприниматель», прошел обучение основам бизнес-деятельности и выиграл в конкурсе грантов.

Молодой человек открыл чайный бар «Весенние сезоны» в историческом центре областной столицы, а безвозмездная субсидия поможет предпринимателю закупить дополнительное оборудование и заняться продвижением чайной. 

«На полученные средства я приобрету оборудование для увеличения ассортимента, среднего чека, а также направлю часть гранта на развитие социальных сетей своего заведения», - рассказал Кирилл Тимяшев.

На занятие чайным делом молодого человека вдохновило увлечение историей России. Она, по словам предпринимателя, прочно связана с народной любовью к этому напитку, к семейным посиделкам.

Посетители «Весенних сезонов» могут продегустировать напитки из разных стран мира, а также послушать живую музыку – здесь часто проходят концерты местных музыкантов.

Программа «Ты - предприниматель» уже идет в Самаре и Тольятти. В течение нескольких недель участники будут посещать тренинги от экспертов в сфере создания своего дела и опытных бизнесменов региона. Выпускники получат возможность претендовать на грант до 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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