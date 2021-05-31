«Мой Бизнес 63»: в июне начнет работать онлайн-витрина продукции и услуг самозанятых

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Уже в июне на едином портале господдержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru начнет работать новый раздел — онлайн-витрина товаров, продукции и услуг самозанятых. Проект реализуется региональным министерством экономического развития инвестиций по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

«Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, – это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам встречи. – За прошлый год более 40 000 людей зарегистрировались как самозанятые. Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки».

В ближайших перспективах — разработка и реализация проекта регионального маркетплейса. Внедрение агрегатора позволит представителям промышленных предприятий и объединений, самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам предоставлять информацию о своих продуктах и услугах, публиковать запросы на оказание услуг, вести поиск потребителей, исполнителей и партнеров.

«В то время, пока отдельная региональная Интернет-площадка будет находиться на стадии разработки, мы разместим каталог продукции самозанятых на едином портале господдержки бизнеса в регионе mybiz63.ru. Это позволит нам поддержать плательщиков налога на профессиональный доход, создать для них дополнительные возможности по поиску новых клиентов и сбыту своей продукции. В Самарской области зарегистрировано уже свыше 58 тысяч самозанятых граждан. Столь солидный показатель говорит о стремлении людей работать открыто и легально, желании развивать свой бизнес-проект, расширять клиентскую базу и сотрудничать с юридическими лицами, а также обращаться за действующими мерами поддержки, которые мы создаем в соответствии с потребностями самозанятых», - рассказал о работе с пользователями нового налогового режима министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для самозанятых онлайн-витрина – это возможность привлечь новых клиентов и вывести свой проект на новый уровень. А для жителей региона – прямой и удобный доступ к каталогу качественных товаров и услуг, производимых и оказываемых самозанятыми Самарского региона.

Разместить информацию на онлайн-витрине смогут самозанятые, зарегистрированные в приложении «Мой налог», ведущие деятельность на территории Самарского региона и самостоятельно производящие товары или предоставляющие услуги потребителям.

Чтобы стать участником онлайн-витрины необходимо заполнить анкету о своем проекте по ссылке и дождаться проверки и обработки заявки.

Найти проект в каталоге самозанятые и потребители смогут, используя фильтры: вся информация удобно размещена по категориям товаров и услуг. О визуальном оформлении, продающем контенте и продвижении единой онлайн-площадки самозанятых среди жителей региона позаботятся опытные администраторы сайта «Мой Бизнес 63». Срок направления заявок для размещения на онлайн-витрине не ограничен – новые проекты будут добавлять в каталог в течение всего года.