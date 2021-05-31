«Мой Бизнес 63»: в июне начнет работать онлайн-витрина продукции и услуг самозанятых

Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Исаклинскую центральную районную больницу.
Армен Бенян представил нового главврача Исаклинской ЦРБ Александра Медведева коллективу больницы
В марте обвиняемая в квартире дома в Центральном районе Тольятти осуществляла организацию и проведение азартных игр с использованием Интернета.
За организацию игорной деятельности тольяттинка пойдет под суд
Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Самарский адвокат осуждена за покушение на мошенничество
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание
Проверять салоны общественного транспорта на предмет ношения масок будут до полного снятия режима повышенной готовности в связи с пандемией.
Соблюдение масочного режима в Самаре по-прежнему на усиленном контроле
Объявлены победители Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».
Практика губернии – Единый региональный конкурс Самарской области, была признана одной из лучших в стране
"Мне часто задают вопрос, какой именно вакциной я привился от коронавируса".
Дмитрий Азаров ответил заинтересованным самарцам, какой вакциной он привился от коронавируса
" Я переболел ковидом. И когда появилась информация о вакцинах, решил, это же нужно прежде всего мне, поэтому по рекомендации врача пришел сделать прививку."
 400-тысячный житель губернии привился от коронавируса
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.3
-0.29
EUR 89.38
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Вечер памяти Нины Шацкой пройдет в Тольятти
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

«Мой Бизнес 63»: в июне начнет работать онлайн-витрина продукции и услуг самозанятых

31 мая 2021 17:08
143
Для самозанятых онлайн-витрина – это возможность привлечь новых клиентов и вывести свой проект на новый уровень.

Уже в июне на едином портале господдержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru начнет работать новый раздел — онлайн-витрина товаров, продукции и услуг самозанятых. Проект реализуется региональным министерством экономического развития инвестиций по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

«Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, – это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам встречи. – За прошлый год более 40 000 людей зарегистрировались как самозанятые. Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки».

В ближайших перспективах — разработка и реализация проекта регионального маркетплейса. Внедрение агрегатора позволит представителям промышленных предприятий и объединений, самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам предоставлять информацию о своих продуктах и услугах, публиковать запросы на оказание услуг, вести поиск потребителей, исполнителей и партнеров. 

«В то время, пока отдельная региональная Интернет-площадка будет находиться на стадии разработки, мы разместим каталог продукции самозанятых на едином портале господдержки бизнеса в регионе mybiz63.ru. Это позволит нам поддержать плательщиков налога на профессиональный доход, создать для них дополнительные возможности по поиску новых клиентов и сбыту своей продукции. В Самарской области зарегистрировано уже свыше 58 тысяч самозанятых граждан. Столь солидный показатель говорит о стремлении людей работать открыто и легально, желании развивать свой бизнес-проект, расширять клиентскую базу и сотрудничать с юридическими лицами, а также обращаться за действующими мерами поддержки, которые мы создаем в соответствии с потребностями самозанятых», - рассказал о работе с пользователями нового налогового режима министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Для самозанятых онлайн-витрина – это возможность привлечь новых клиентов и вывести свой проект на новый уровень. А для жителей региона – прямой и удобный доступ к каталогу качественных товаров и услуг, производимых и оказываемых самозанятыми Самарского региона.

Разместить информацию на онлайн-витрине смогут самозанятые, зарегистрированные в приложении «Мой налог», ведущие деятельность на территории Самарского региона и самостоятельно производящие товары или предоставляющие услуги потребителям. 

Чтобы стать участником онлайн-витрины необходимо заполнить анкету о своем проекте по ссылке и дождаться проверки и обработки заявки.

Найти проект в каталоге самозанятые и потребители смогут, используя фильтры: вся информация удобно размещена по категориям товаров и услуг. О визуальном оформлении, продающем контенте и продвижении единой онлайн-площадки самозанятых среди жителей региона позаботятся опытные администраторы сайта «Мой Бизнес 63». Срок направления заявок для размещения на онлайн-витрине не ограничен – новые проекты будут добавлять  в каталог в течение всего года.

Теги: онлайн-витрина Самозанятые

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Продукцию самозанятых Самарской области отберут для представительских нужд региона. 
14 мая 2021, 15:56
Самозанятых региона, которые занимаются созданием сувенирной продукции, приглашают на выставку-презентацию
Продукцию самозанятых Самарской области отберут для представительских нужд региона.  Предпринимательство
497
В центре внимания
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
31 мая 2021  14:03
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
Транспорт
277
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
31 мая 2021  13:59
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
Транспорт
261
В Самаре появятся новые троллейбусы
31 мая 2021  11:54
В Самаре появятся новые троллейбусы
Транспорт
396
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
1500
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
30 мая 2021  11:07
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Транспорт
776
Весь список