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Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц.
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Мишустин утвердил план мер поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации

10 октября 2022 23:36
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Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации, передает ТАСС.

"Несколько слов о важных мерах, которые направлены на поддержку бизнеса в условиях частичной мобилизации, объявленной президентом. Они помогут обеспечить стабильную работу российской экономики", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник. "Соответствующий план первоочередных действий утвержден правительством", - сообщил он.

По словам Мишустина, Минюстом и Минобороны будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц. По действующим в настоящий момент законам, военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц.

"Для оформления доверенностей новому руководителю индивидуальные предприниматели, главы и единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат несколько дней", - сказал Мишустин.

Кроме того, для уже мобилизованных бизнесменов предусмотрят отсрочку по уплате налогов и других платежей. "Если их (индивидуальных предпринимателей или единственных учредителей бизнеса - прим. ТАСС) уже призвали, для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, как и предоставление декларации либо иной отчетности", - сказал премьер. Мишустин подчеркнул, что уже мобилизованные владельцы бизнеса смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде. "В случае невозможности дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств по причине мобилизации владельца компании такие бизнес-структуры получат право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек", - пояснил глава правительства, отметив, что эта норма коснется и государственных контрактов, заключенных до конца следующего года. К представителям бизнеса также не будут применяться штрафные санкции, в том числе включение в реестр недобросовестных поставщиков. Норма коснется всех контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.

А также, могут быть скорректированы и условия грантовой поддержки, появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижение требований к ним, исключение штрафных санкций. "Все запланированные решения и законодательные решения должны быть подготовлены в самое кратчайшее время", - подытожил Мишустин, обращаясь к участникам совещания. 

 

Фото:   ТАСС

 

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