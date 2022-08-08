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Малый и средний бизнес региона сможет получить льготные средства на инвестиционные цели

8 августа 2022 16:59
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Правительство РФ запускает новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства

Правительство РФ запускает новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства. Бизнес сможет получить льготное финансирование на инвестиционные цели под 3 – 4,5% годовых.  

Напомним, в начале июля на заседании Совета Приволжского федерального округа, которое состоялось в Ижевске, Губернатор Дмитрий Азаров озвучил целый ряд предложений по поддержке экономики в условиях санкционного давления со стороны Запада. В их числе были и предложения по снижению ставок по кредитным госпрограммам для бизнеса, упрощению процедур получения таких кредитов, определению дополнительных лимитов и др. 

Как сообщили в Минэкономразвития РФ, новая программа в пилотном режиме объединит программу субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. 

«Новая федеральная программа поможет малому и среднему бизнесу реализовать свои планы по запуску производств, модернизации действующих мощностей. Это, в свою очередь, станет импульсом для развития территорий и создания новых рабочих мест, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Льготные ставки составят 4,5% для малого и микробизнеса, 3% - для среднего бизнеса. Кредит можно оформить на срок до 10 лет, период действия льготных ставок составит до 5 лет». 

Инструмент поддержки позволит предпринимателям получить инвестиционный кредит, в том числе, на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств. 

В качестве приоритетных отраслей для реализации программы определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.

Оператором новой кредитной программы выступит Корпорация «МСП», подведомственная Минэкономразвития. Ее специалисты будут помогать предпринимателям с подготовкой документов для получения инвестиционных кредитов. Для консультаций бизнеса Корпорация в ближайшие недели запустит специальный центр на цифровой платформе МСП.РФ. Общий объем программы составит до 50 млрд рублей до конца 2022 года.

 

Фото:    pxhere

 

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