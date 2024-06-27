Малый бизнес Самарской области нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких специалистах нуждался больше всего малый бизнес в Самарской области в начале этого лета.
В начале этого года компании малого бизнеса в целом по России открыли на 35% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель немного выше (на 1 п.п.) прироста спроса на всем рынке труда. В Самарской области спрос на персонал у малых предприятий вырос более существенно: за год +18% новых рабочих мест в малом бизнесе.
|
Регион ПФО
|
Прирост на персонал у работодателей из малого бизнеса, в %, за год
|
Республика Татарстан
|
33%
|
Удмуртская Республика
|
23%
|
Самарская область
|
18%
|
Нижегородская область
|
32%
|
Республика Башкортостан
|
32%
|
Пермский край
|
51%
|
Саратовская область
|
32%
|
Кировская область
|
27%
|
Пензенская область
|
42%
|
Чувашская Республика
|
23%
|
Ульяновская область
|
21%
|
Оренбургская область
|
17%
|
Республика Мордовия
|
29%
|
Республика Марий Эл
|
36%
В целом по РФ лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на нее приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут – Краснодарский край, Свердловская и Московская области. В регионах ПФО лидером по спросу на новых работников у малого, микро и среднего бизнеса стал Пермский край (+51% новых вакансий), на втором месте по спросу на персонал у малого бизнеса – Пензенская область (+42%), на третьем – Республика Марий Эл (+36%). Более того именно Пермский край отличился тем, что в этом регионе в целом по РФ сильнее всего вырос за год спрос на персонал у малых предприятий. По доле общего количества вакансий регион занимает 16-е место.
Тенденции в спросе на специалистов
Местные работодатели малого бизнеса года чаще всего искали рабочий персонал и менеджеров по продажам – по 20% вакансий в каждой категории, строителей и специалистов на производство – по 15% вакансий, а также водителей и курьеров (13%). В прошлом году тройка лидеров выглядела иначе: на первом месте были «Продажи, сервисное обслуживание», на втором – «Рабочий персонал», на третьем – «Производство, сервисное обслуживание».
Заметный рост спроса у малого бизнеса наблюдается на HR-специалистов (+51% к прошлому году). Потребность в найме системных администраторов выросла на 176%, на мастеров по ремонту оборудования – на 134%, и на механиков – на 103%.
Зарплатные предложения и их динамика
Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса в целом по РФ сейчас составляет 70 800 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области (99 800 рублей), Москве (95 400 рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (90 500 рублей). В Самарской области работодатели из малого бизнеса предлагают доход на уровне 60 700 рублей. За год доход работников в малом бизнесе в Самарской области вырос на 13 200 рублей.
|
Регион ПФО
|
Зарплата, 1 кв 2023
|
Зарплата, 1 кв 2024
|
Динамика зарплат, в % за год
|
Республика Татарстан
|
53 000 ₽
|
68 200 ₽
|
29%
|
Нижегородская область
|
50 300 ₽
|
66 000 ₽
|
31%
|
Республика Башкортостан
|
51 100 ₽
|
61 900 ₽
|
21%
|
Самарская область
|
47 500 ₽
|
60 700 ₽
|
28%
|
Удмуртская Республика
|
44 400 ₽
|
55 300 ₽
|
25%
|
Саратовская область
|
43 800 ₽
|
53 000 ₽
|
21%
|
Ульяновская область
|
45 000 ₽
|
52 800 ₽
|
17%
|
Чувашская Республика
|
43 300 ₽
|
52 700 ₽
|
22%
|
Республика Марий Эл
|
40 400 ₽
|
52 600 ₽
|
30%
|
Республика Мордовия
|
45 200 ₽
|
52 600 ₽
|
16%
|
Пензенская область
|
46 700 ₽
|
52 000 ₽
|
11%
|
Оренбургская область
|
42 100 ₽
|
51 200 ₽
|
22%
|
Кировская область
|
41 700 ₽
|
50 300 ₽
|
21%
|
Пермский край
|
49 400 ₽
|
58 900 ₽
|
19%
Интересно, что другой регион ПФО также попал в лидеры по росту предлагаемых зарплат. Так, в Нижегородской области за год малые предприятия нарастили доход для работников на 31% (до 66 тыс. рублей).
В разрезе профессий: самые высокие зарплаты компании малого бизнеса предлагают DevOps-инженерам – 250 700 рублей. Заметный рост предлагаемых зарплат также наблюдается в специализации «Менеджер по компенсациям и льготам» (+122%).
Вакансии и условия работы
Больше всего вакансий открыл малый бизнес, оказывающий услуги другим компаниям (от безопасности, охранной деятельности до экологического обслуживания, водоочистки, утилизации отходов и контроля качества, экспертизы, испытаний и сертификации) (7%), частные строительные компании (6%) и небольшие ИТ-стартапы (5%). У 45% вакансий, опубликованных компаниями малого бизнеса весной 2024 года, отрасль не указана.
Большинство вакансий предусматривает полный рабочий день (68%). Работа «удаленно» предлагается в 8% вакансий, а гибкий график – в 7%. Доля вакансий с удалённым графиком работы немного выросла за последний год с 6% до 8%.