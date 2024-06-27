Малый бизнес Самарской области нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты

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Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких специалистах нуждался больше всего малый бизнес в Самарской области в начале этого лета.

В начале этого года компании малого бизнеса в целом по России открыли на 35% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель немного выше (на 1 п.п.) прироста спроса на всем рынке труда. В Самарской области спрос на персонал у малых предприятий вырос более существенно: за год +18% новых рабочих мест в малом бизнесе.

Регион ПФО Прирост на персонал у работодателей из малого бизнеса, в %, за год Республика Татарстан 33% Удмуртская Республика 23% Самарская область 18% Нижегородская область 32% Республика Башкортостан 32% Пермский край 51% Саратовская область 32% Кировская область 27% Пензенская область 42% Чувашская Республика 23% Ульяновская область 21% Оренбургская область 17% Республика Мордовия 29% Республика Марий Эл 36%

В целом по РФ лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на нее приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут – Краснодарский край, Свердловская и Московская области. В регионах ПФО лидером по спросу на новых работников у малого, микро и среднего бизнеса стал Пермский край (+51% новых вакансий), на втором месте по спросу на персонал у малого бизнеса – Пензенская область (+42%), на третьем – Республика Марий Эл (+36%). Более того именно Пермский край отличился тем, что в этом регионе в целом по РФ сильнее всего вырос за год спрос на персонал у малых предприятий. По доле общего количества вакансий регион занимает 16-е место.

Тенденции в спросе на специалистов

Местные работодатели малого бизнеса года чаще всего искали рабочий персонал и менеджеров по продажам – по 20% вакансий в каждой категории, строителей и специалистов на производство – по 15% вакансий, а также водителей и курьеров (13%). В прошлом году тройка лидеров выглядела иначе: на первом месте были «Продажи, сервисное обслуживание», на втором – «Рабочий персонал», на третьем – «Производство, сервисное обслуживание».

Заметный рост спроса у малого бизнеса наблюдается на HR-специалистов (+51% к прошлому году). Потребность в найме системных администраторов выросла на 176%, на мастеров по ремонту оборудования – на 134%, и на механиков – на 103%.

Зарплатные предложения и их динамика

Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса в целом по РФ сейчас составляет 70 800 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области (99 800 рублей), Москве (95 400 рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (90 500 рублей). В Самарской области работодатели из малого бизнеса предлагают доход на уровне 60 700 рублей. За год доход работников в малом бизнесе в Самарской области вырос на 13 200 рублей.

Регион ПФО Зарплата, 1 кв 2023 Зарплата, 1 кв 2024 Динамика зарплат, в % за год Республика Татарстан 53 000 ₽ 68 200 ₽ 29% Нижегородская область 50 300 ₽ 66 000 ₽ 31% Республика Башкортостан 51 100 ₽ 61 900 ₽ 21% Самарская область 47 500 ₽ 60 700 ₽ 28% Удмуртская Республика 44 400 ₽ 55 300 ₽ 25% Саратовская область 43 800 ₽ 53 000 ₽ 21% Ульяновская область 45 000 ₽ 52 800 ₽ 17% Чувашская Республика 43 300 ₽ 52 700 ₽ 22% Республика Марий Эл 40 400 ₽ 52 600 ₽ 30% Республика Мордовия 45 200 ₽ 52 600 ₽ 16% Пензенская область 46 700 ₽ 52 000 ₽ 11% Оренбургская область 42 100 ₽ 51 200 ₽ 22% Кировская область 41 700 ₽ 50 300 ₽ 21% Пермский край 49 400 ₽ 58 900 ₽ 19%

Интересно, что другой регион ПФО также попал в лидеры по росту предлагаемых зарплат. Так, в Нижегородской области за год малые предприятия нарастили доход для работников на 31% (до 66 тыс. рублей).

В разрезе профессий: самые высокие зарплаты компании малого бизнеса предлагают DevOps-инженерам – 250 700 рублей. Заметный рост предлагаемых зарплат также наблюдается в специализации «Менеджер по компенсациям и льготам» (+122%).

Вакансии и условия работы

Больше всего вакансий открыл малый бизнес, оказывающий услуги другим компаниям (от безопасности, охранной деятельности до экологического обслуживания, водоочистки, утилизации отходов и контроля качества, экспертизы, испытаний и сертификации) (7%), частные строительные компании (6%) и небольшие ИТ-стартапы (5%). У 45% вакансий, опубликованных компаниями малого бизнеса весной 2024 года, отрасль не указана.

Большинство вакансий предусматривает полный рабочий день (68%). Работа «удаленно» предлагается в 8% вакансий, а гибкий график – в 7%. Доля вакансий с удалённым графиком работы немного выросла за последний год с 6% до 8%.