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Малый бизнес Самарской области нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты

27 июня 2024 10:18
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Малый бизнес Самарской области нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких специалистах нуждался больше всего малый бизнес в Самарской области в начале этого лета.

В начале этого года компании малого бизнеса в целом по России открыли на 35% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель немного выше (на 1 п.п.) прироста спроса на всем рынке труда. В Самарской области спрос на персонал у малых предприятий вырос более существенно: за год +18% новых рабочих мест в малом бизнесе.

Регион ПФО

Прирост на персонал у работодателей из малого бизнеса, в %, за год

Республика Татарстан

33%

Удмуртская Республика

23%

Самарская область

18%

Нижегородская область

32%

Республика Башкортостан

32%

Пермский край

51%

Саратовская область

32%

Кировская область

27%

Пензенская область

42%

Чувашская Республика

23%

Ульяновская область

21%

Оренбургская область

17%

Республика Мордовия

29%

Республика Марий Эл

36%

В целом по РФ лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на нее приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут – Краснодарский край, Свердловская и Московская области. В регионах ПФО лидером по спросу на новых работников у малого, микро и среднего бизнеса стал Пермский край (+51% новых вакансий), на втором месте по спросу на персонал у малого бизнеса – Пензенская область (+42%), на третьем – Республика Марий Эл (+36%). Более того именно Пермский край отличился тем, что в этом регионе в целом по РФ сильнее всего вырос за год спрос на персонал у малых предприятий. По доле общего количества вакансий регион занимает 16-е место.

Тенденции в спросе на специалистов

Местные работодатели малого бизнеса года чаще всего искали рабочий персонал и менеджеров по продажам – по 20% вакансий в каждой категории, строителей и специалистов на производство – по 15% вакансий, а также водителей и курьеров (13%). В прошлом году тройка лидеров выглядела иначе: на первом месте были «Продажи, сервисное обслуживание», на втором – «Рабочий персонал», на третьем – «Производство, сервисное обслуживание».

Заметный рост спроса у малого бизнеса наблюдается на HR-специалистов (+51% к прошлому году). Потребность в найме системных администраторов выросла на 176%, на мастеров по ремонту оборудования – на 134%, и на механиков – на 103%.

Зарплатные предложения и их динамика

Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса в целом по РФ сейчас составляет 70 800 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области (99 800 рублей), Москве (95 400 рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (90 500 рублей). В Самарской области работодатели из малого бизнеса предлагают доход на уровне 60 700 рублей. За год доход работников в малом бизнесе в Самарской области вырос на 13 200 рублей.

Регион ПФО

Зарплата, 1 кв 2023

Зарплата, 1 кв 2024

Динамика зарплат, в % за год

Республика Татарстан

53 000 ₽

                      68 200 ₽

29%

Нижегородская область

50 300 ₽

                      66 000 ₽

31%

Республика Башкортостан

51 100 ₽

                      61 900 ₽

21%

Самарская область

47 500 ₽

                      60 700 ₽

28%

Удмуртская Республика

44 400 ₽

                      55 300 ₽

25%

Саратовская область

43 800 ₽

                      53 000 ₽

21%

Ульяновская область

45 000 ₽

                      52 800 ₽

17%

Чувашская Республика

43 300 ₽

                      52 700 ₽

22%

Республика Марий Эл

40 400 ₽

                      52 600 ₽

30%

Республика Мордовия

45 200 ₽

                      52 600 ₽

16%

Пензенская область

46 700 ₽

                      52 000 ₽

11%

Оренбургская область

42 100 ₽

                      51 200 ₽

22%

Кировская область

41 700 ₽

                      50 300 ₽

21%

Пермский край

49 400 ₽

                      58 900 ₽

19%

Интересно, что другой регион ПФО также попал в лидеры по росту предлагаемых зарплат. Так, в Нижегородской области за год малые предприятия нарастили доход для работников на 31% (до 66 тыс. рублей).

В разрезе профессий: самые высокие зарплаты компании малого бизнеса предлагают DevOps-инженерам – 250 700 рублей. Заметный рост предлагаемых зарплат также наблюдается в специализации «Менеджер по компенсациям и льготам» (+122%).

Вакансии и условия работы

Больше всего вакансий открыл малый бизнес, оказывающий услуги другим компаниям (от безопасности, охранной деятельности до экологического обслуживания, водоочистки, утилизации отходов и контроля качества, экспертизы, испытаний и сертификации) (7%), частные строительные компании (6%) и небольшие ИТ-стартапы (5%). У 45% вакансий, опубликованных компаниями малого бизнеса весной 2024 года, отрасль не указана.

Большинство вакансий предусматривает полный рабочий день (68%). Работа «удаленно» предлагается в 8% вакансий, а гибкий график – в 7%. Доля вакансий с удалённым графиком работы немного выросла за последний год с 6% до 8%.

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