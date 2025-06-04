Малый бизнес Самарской области и федеральный оператор питания обсудили сотрудничество на ярмарке поставщиков

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На площадке Дома предпринимателя прошла очередная ярмарка кооперации и сбыта, организованная областным Минэкономразвития и центром «Мой бизнес». На этот раз представители МСП Самарской области узнали о возможностях поставки продукции крупнейшему федеральному оператору питания «Экосфера».

Ярмарки кооперации крупных предприятий и субъектов МСП регулярно проводятся по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». В Самарской области участие МСП в государственных закупках расширилось: число контрактов возросло на 16%, а их стоимость - на треть, превысив отметку в 66 млрд рублей.

«С 2024 года в регионе проведено более 10 ярмарок кооперации. За время их проведения участникам удалось заключить более 500 договоров поставок. Ярмарки сбыта позволяют региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным промпредприятиям – найти поставщиков из числа местных компаний», - отметила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Для участия были приглашены представители различных направлений пищевой промышленности, включая производителей продуктов питания, поставщиков хозяйственных товаров, оборудования и услуг, необходимых для эффективной работы организации. Компания «Экосфера» более 12 лет обслуживает широкий спектр клиентов от промышленных предприятий и заводов до социальных учреждений, медицинских центров и образовательных организаций. Ярмарка предоставила уникальную возможность представителям малого и среднего бизнеса региона обсудить условия партнерства и наладить прямые контакты с лидером отрасли.

«Мы - действующие поставщики, поставляем молочные и колбасные изделия. Пришли на ярмарку, чтобы расширить наше сотрудничество, и поняли, что нам есть что предложить, будем готовить коммерческое предложение по поставке воды, полуфабрикатов, кондитерских изделий, - рассказывает Елена Борисова, супервайзер компании «Далимо - Продукты мира». - Знаем, что выйти на крупные компании непросто и ярмарки в этом очень помогают. Например, мы долго не могли выйти на «Элекрощит», а после посещения аналогичной ярмарки стали их партнерами».

После презентационной части, где представители федерального оператора питания рассказали о ключевых потребностях предприятия и требованиях к поставщикам, участники ярмарки перешли к встречам в формате B2B. В рамках неформального общения представители малого и среднего бизнеса могли напрямую обсудить конкретную номенклатуру и достигнуть предварительных договорённостей.

«Впервые на ярмарке поставщиков. Интересно посмотреть, послушать, какие требования у предприятия и что мы можем предложить. Одно из направлений нашей работы – это хозтовары, по этой категории мы и нацелены развивать партнерство», - добавил руководитель компании ООО «Турист» Заит Самигуллин.

Фото: департамент информационной политики СО