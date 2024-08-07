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Консультация по участию в конкурсе грантов для креативного бизнеса состоится в Самаре
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Консультация по участию в конкурсе грантов для креативного бизнеса состоится в Самаре

7 августа 2024 14:39
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Она пройдет в региональном центре «Мой бизнес» уже 8 августа, в 16 часов.

Она пройдет в региональном центре «Мой бизнес» уже 8 августа, в 16 часов, и будет актуальна для предпринимателей с творческими проектами, которые планируют подавать заявку на участие в конкурсе грантов.

Регистрация на консультацию открыта по ссылке.

Напомним, что прием заявок на новую региональную меру поддержки начнется уже во второй половине августа. Порядок проведения конкурса грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий утвержден Правительством Самарской области и опубликован на официальном сайте.

До 500 тысяч рублей получат победители конкурса на развитие своих проектов. Мера поддержки реализуется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Одним из основных условий предоставления гранта является софинансирование в размере не менее 25% со стороны получателя.

Более подробно обо всех условиях участия в конкурсе, а также о том, как качественно подготовить заявку расскажут специалисты центра «Мой бизнес» во время консультации.

«В этом году мы впервые проведем конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий. Нам важно помочь участникам на каждом этапе, в том числе, на этапе упаковки заявок. Для этого будем консультировать и сопровождать предпринимателей, чтобы как можно больше перспективных проектов заявили о себе», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Принять участие в конкурсе смогут предприниматели с проектами в области культурно-зрелищной и литературно-издательской индустрий, моды, кино и анимационных продуктов, музыки и саунд-дизайна, изобразительных и визуальных искусств, медиа и журналистики, программного обеспечения, игр и игрушек, архитектуры и урбанистки, гастрономии, рекламы и коммуникаций.

Грант можно будет направить на аренду, ремонт, оплату коммунальных услуг для нежилого помещения под нужды проекта, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, выплату по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение ПО, а также на продвижение проекта в СМИ и сети Интернет, участие в профильных выставках.

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