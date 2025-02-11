Инструменты господдержки помогли предпринимательнице из Самары развивать сеть общественного питания

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Предпринимательница Наталья Никонова начинала свое дело с одной маленькой пекарни в Самаре, а сегодня сеть «Слойка» - это производство полного цикла и сеть одноименных кондитерских в разных районах областной столицы.

«Я тогда находилась в декрете, и у меня была мечта выйти из найма и открыть что-то своё. Нашу первую пекарню мы запустили в мае 2016 года, она работает по сей день. Сейчас у нас уже 7 собственных розничных точек. Это семейный бизнес, муж отвечает за техническую часть, сейчас уже и дети подключились», - рассказывает основательница компании Наталья Никонова.

Выпечку и десерты можно встретить не только на прилавках сети. Предприятие поставляет продукцию оптовым заказчикам – это небольшие кофейни, кафе, рестораны, которые не могут позволить себе содержать собственное производство.

Развитию сети во многом способствовала господдержка. В прошлом году предприниматель обратилась в Гарантийный фонд Самарской области за льготным займом, что позволило масштабировать бизнес.

«У нас было 4 разрозненных цеха, все находилось в разных локациях. С помощью займа ГФСО мы смогли всё это объединить в одно большое производство площадью более одной тысячи квадратных метров. В 2025 году мы планируем расширить наше оптовое направление, работать не только в Самаре, но и по области. Хотим увеличить поставки и в торговые сети», - добавляет Наталья.

Чтобы еще больше представителей малого и среднего бизнеса смогли воспользоваться льготным финансированием, по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд докапитализирован на 240 млн рублей.

«Гарантийный фонд Самарской области предоставляет предпринимателям микрозаймы по льготным ставкам, не привязанным к ключевой ставке Центробанка, а также поручительства для получения банковских кредитов. Инструменты ГФСО помогают бизнесу региона быстро и с минимальной финансовой нагрузкой реализовывать свои планы и проекты», - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По итогам 2024 года Гарантийный фонд помог бизнесу привлечь более 2,3 млрд рублей на развитие своих проектов. Благодаря программам фонда предприниматели могут получить до 5 млн рублей по ставке от 1% до 12%, сроком до трех лет.

Гарантийный фонд Самарской области работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Финансовая поддержка бизнеса ведется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.