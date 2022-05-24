Госдума приняла закон об имущественной господдержке самозанятых

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий уравнивание прав самозанятых с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере получения ими государственных и муниципальных имущественных преференций, в частности, предоставления им госимущества в аренду без торгов. Документ был инициирован Тюменской областной Думой, передает ТАСС.

Законом предусмотрена поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые). Они вправе обратиться за оказанием следующей предусмотренной для субъектов МСП поддержки: финансовой, гарантийной, имущественной, информационной, консультационной; поддержки в сфере образования, в области ремесленной деятельности; поддержки при осуществлении сельскохозяйственной деятельности.

При этом субъекты МСП имеют возможность заключения договоров в отношении государственного (муниципального) имущества без торгов, в то время как самозанятые, как правило, такой возможности лишены, несмотря на предусмотренное законом равенство прав на получение имущественной поддержки, говорится в пояснительной записке. Для обеспечения согласованности законодательства предлагается внести поправки, предусматривающие отнесение самозанятых к объектам предоставления государственных (муниципальных) преференций.

Правительство РФ поддержало законопроект. Ко второму чтению была принята поправка, согласно которой преференции в отношении самозанятых действуют до окончания эксперимента по введению налога на профессиональных доход, то есть до 2029 года.

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