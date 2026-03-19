Гарантийный фонд Самарской области запустил независимые гарантии

В Самарской области постоянно совершенствуется и расширяется перечень инструментов государственной поддержки бизнеса. К основным финансовым мерам поддержки относятся программы Гарантийного фонда Самарской области. Организация предлагает предпринимателям льготные микрозаймы и поручительства.

Гарантийный фонд Самарской области ввел новую услугу – независимую гарантию для обеспечения исполнения контрактов по 44-ФЗ. Она позволяет поставщику, участвующему в госзакупках, не замораживать часть своего бюджета, а использовать средства финансовой организации.

Фонд может обеспечить до 70% от суммы неисполненных обязательств по контракту. Максимальный объем выдаваемой гарантии — 12 млн. руб. Размер ставки вознаграждения составляет 1% годовых. Срок рассмотрения заявок – 2 рабочих дня.

В ГФСО также предусмотрены программы предоставления льготных микрозаймов для начинающих предпринимателей, находящихся на старте своей деятельности, так и для опытных представителей бизнес-сообщества, готовых масштабировать свое дело. В зависимости от вида деятельности, ставки варьируются от 3% до 15,5% годовых. По программам фонда предприниматели могут получить до 5 млн рублей, сроком до 3 лет.

Если предприниматель хочет получить банковский кредит, но ему не хватает собственного обеспечения, на помощь придет гарантийная поддержка региона. В зависимости от требуемой суммы, к предоставлению поручительства могут быть привлечены ресурсы федерального института – Корпорации МСП.

«Гарантийный фонд – это один из ключевых институтов развития бизнеса в регионе. ГФСО не просто выдает займы и поручительства, он выступает катализатором экономического роста. За этими показателями стоят реальные истории компаний, которые смогли привлечь льготное финансирование на развитие, масштабирование, модернизацию мощностей или выход на новые рынки», – рассказал заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Гарантийный фонд Самарской области работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 и в Тольятти – ул. Фрунзе, 14б, оф. 508. За консультацией можно обращаться по телефону 8 (846) 989-50-77.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее о финансовых продуктах также можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru.