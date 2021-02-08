Гарантийный фонд Самарской области предлагает новую льготную программу для начинающих предпринимателей – микрозайм для пополнения оборотных средств. 

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Напомним, в прошлом году, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, ГФСО был докапитализирован на 640 млн рублей. Для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, действовали пять антикризисных программ. В этом году Фонд продолжает финансовую поддержку субъектов МСП – утверждены новые продукты по льготным ставкам.

«На старте создания своего дела поддержка особенно необходима. Для этого мы утвердили программу для начинающих предпринимателей, по которой они могут рассчитывать на микрозаймы по льготной ставке 4,25% годовых, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Минимальная сумма такого микрозайма составляет 500 тыс рублей. Максимальная – определяется, исходя из длительности положительной кредитной истории заемщика».

Если у получателя льготных средств уже есть положительный опыт взаимодействия с Гарантийным фондом от 6 до 12 месяцев, то он сможет рассчитывать на получение суммы до 1 млн рублей; свыше 12 месяцев – до 2 млн рублей.

«Мы готовы предоставить микрозайм при наличии поручительства компании или индивидуального предпринимателя, имеющих положительную историю сотрудничества с ГФСО, - отметила генеральный директор Гарантийного фонда Юлия Красина. – График погашения основного долга составляется индивидуально, учитывая сезонность и специфику деятельности. Оплата процентов производится ежемесячно».

Ранее ГФСО представил обновленные антикризисные программы для малого и среднего предпринимательства. Это микрозаймы «Универсальный», «Оптимальный» и «Персональный», ставка по которым составляет от 3,188% до 4,25 % годовых. Для субъектов МСП Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отраслях, действует пониженная ставка финансирования - 2,125 % годовых. В рамках новых программ можно получить от 500 тысяч до 5 млн рублей, сроком до 2 лет.

Средства по новым программам для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю в Гарантийном фонде, предоставляются под поручительство, без залогового обеспечения, по новым клиентам - при предоставлении залогового имущества и поручительства. Микрозаймы могут быть использованы на любые цели, связанные с предпринимательской деятельностью.

Узнать подробную информацию о финансовых продуктах ГФСО можно в Самаре по тел. +7 (937) 989 50 77 (доб.1), в Тольятти – по тел. +7 (937) 989 50 77 (доб.2).