Домашнюю кондитерскую по соцконтракту открыла многодетная семья из Ставропольского района

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Многодетная семья Васильевых проживает в селе Хрящевка Ставропольского района. У любящих энергичных родителей Александра и Олеси шестеро детей. Старшей дочери пятнадцать лет, а самому младшему - только два года. Такие большие семьи поддерживает государство, предоставляя им широкую линейку мер социальной поддержки в виде различных выплат и пособий.

В центре заботы Правительства Самарской области - семьи с детьми, на их благополучие нацелен и национальный проект «Демография», инициированный Президентом России Владимиром Путиным.

Самарская область выполняет все социальные обязательства в полной мере, несмотря на сложную обстановку и действующие санкции. В 2022 году получателями мер соцподдержки стали 130 тысяч семей региона, где воспитываются более 200 тысяч детей. Материальная поддержка предусмотрена на всех этапах воспитания ребенка: с момента рождения и до его совершеннолетия. Большое внимание этому направлению уделяет Глава региона Дмитрий Азаров.

Семейный бюджет пополняют такие меры адресной социальной помощи, как ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего ребенка до трех лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, причем сразу на нескольких детей, ежемесячное и областное пособие на всех шестерых детей, субсидия и компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

«Все меры соцподдержки, которые по законодательству может получать семья, они получают. Семьи, которые планируют оформлять выплаты, могут прийти к нам – в управление соцзащиты, могут прийти в МФЦ, могут подать заявление через портал «Госуслуги». Мы всегда готовы помочь, подсказать», - говорит руководитель управления по Ставропольскому району ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа» Таисия Третьякова.

Также в декабре прошлого года семья Васильевых получила дополнительную поддержку – социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности. У Александра и Олеси масштабные планы на будущее. Они хотят превратить свой домашний мини-цех по производству тортов и пирожных в целое кондитерское производство и даже открыть кофейню.

О кондитерском деле многодетные родители Васильевы знают уже много, так как увлекаются этой темой уже порядка тринадцати лет. Как это зачастую бывает, изначально изготовлением сладостей увлеклась супруга Олеся, находясь в декретном отпуске. Позже подключился и супруг, причем он не ожидал что так затянет его это дело. Талант Александр открыл для себя внезапно. Так и родился их маленький семейный бизнес. Как говорят сами Васильевы – идей и планов по развитию дела масса, а социальный контракт дал им возможность их реализовать.

Оформить соцконтракт семье не составило большого труда. Проработали и защитили бизнес-проект, и после одобрения его межведомственной комиссией Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа получили выплату, размер которой составил почти 350 тысяч рублей. Полученные средства рассчитывают направить на приобретение профессиональной техники и необходимого оборудования.

«Соцконтракт дает большой стимул и инерцию для развития. Хотелось бы конечно профессиональную технику купить. Мы давно мечтали. И вот сейчас у нас такая возможность появилась благодаря соцконтракту. Вообще, конечно, хочется поблагодарить государство. Сейчас поддержка многодетных семей просто колоссальная. Дополнительные форматы будем подключать, например, работу с корпоративными заказчиками, также работу в розницу – с витрины, кофейню, если будет получаться. Все будет такое уютное и небольшое. Все-таки это серьезно. Наше производство сейчас не останавливается ни на день, процесс налажен», - делится планами Александр Васильев.