Дмитрий Азаров встретился с лидерами бизнес – сообщества Самарской области

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В среду, 2 февраля, Дмитрий Азаров провел встречу с победителями и финалистами 5-го областного конкурса «Достояние Губернии». В ней приняли участие представители бизнес – сообщества, общественных организаций, руководители компаний и учреждений различных отраслей, предприниматели. Вместе с Главой региона они открыто обсудили все интересующие, в том числе проблемные вопросы. Также были озвучены инициативы и предложения, наиболее важные из которых получили поддержку Дмитрия Азарова.

Региональный конкурс компаний «Достояние Губернии» проводится ежегодно с целью определения лучших компаний Самарской области из различных сфер деятельности, вносящих весомый вклад в динамичное развитие региона. Финалистами и победителями становятся успешные предприятия губернии с безупречной репутацией и высокими показателями деятельности вне зависимости от формы собственности и отраслевой принадлежности. В этом году на «Достояние Губернии» было подано 348 заявок по 11 номинациям. Итоги конкурса объявили в среду вечером на торжественной церемонии, состоявшейся в театре «СамАрт». С признанными экспертным жюри, победителями и финалистами в режиме ВКС пообщался Губернатор Дмитрий Азаров.

«От всей души вас поздравляю с высоким признанием! Посчитал важным не только поприветствовать вас, но и поговорить о проблемных вопросах. Понимаю, что бизнесу сейчас непросто по многим направлениям. Есть отрасли, где пандемия дала новый толчок развития бизнеса, предпринимательства. Но есть отрасли, которые понесли потери. Решил поговорить с вами о том, что вас волнует, обсудить состояние делового климата в регионе. Готов ответить на ваши вопросы, а что-то взять на вооружение и на отработку», - сказал Глава региона, начиная встречу.

Губернатор отметил, что в последние годы региональные власти ведут комплексную работу по развитию бизнес-среды. Благодаря этому Самарской области удалось войти в десятку ведущих регионов России в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Сейчас Самарская область занимает 8-е место, а еще три года назад регион находилась на 65 позиции. Такая стремительная динамика инвестиционного развития Самарской области под руководством Дмитрия Азарова была особо отмечена Президентом РФ Владимиром Путиным во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в июне прошлого года.

«Но нет ни малейшего заблуждения, что все хорошо. Прекрасно понимаю, что проблем еще очень много у бизнеса. Сейчас идет новая волна коронавирусной инфекции, рекордные показатели заболеваемости. Конечно, не просто приходится и трудовым коллективам, и каждому жителю Самарской области. Поэтому мы постоянно совершенствуем меры поддержки, ищем новые варианты, добавляем средств по мерам поддержки, которые были ранее предусмотрены», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Как отметил Глава региона, в последние годы в Самарской области удалось значительно улучшить ситуацию в сфере занятости и сейчас в регионе рекордно низкие значения безработицы. По этому показателю регион занимает 2-е место в ПФО и 10-е место среди всех субъектов РФ.

«Ваша активная деятельность, предпринимательская жилка, организаторские способности способствуют созданию новых рабочих мест. Мы последние годы создаем в регионе не менее 10 тысяч рабочих мест в год. И, несмотря на пандемию, у нас сейчас рекордно низкие показатели по безработице – лучше они были только в советские времена. В новейшей истории России в Самарской области сейчас лучшие показатели по занятости населения», - отметил Губернатор.

По итогам третьего квартала 2021 года Самарская область занимает 1 место в ПФО по динамике роста инвестиций в основной капитал. За 9 месяцев прошлого года он составил 31,2%. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за 2021 год увеличилась на 12,7%. Количество самозанятых возросло в 2,4 раза и составило 95,4 тыс. человек – это 2-е место в ПФО и 8-е место в России.

«Это во многом благодаря нашей совместной деятельности, предпринимательской инициативе владельцев бизнеса, людей, которые готовы создавать и материальные блага для граждан страны. Это тоже очень важный институт повышения уровня благосостояния, создание условий для самореализации человека. Здесь активность очень высока, что еще раз убеждает меня в том, что энергичных, талантливых, предприимчивых людей на территории региона много, надо только создать для этого условия», - заявил Дмитрий Азаров.

В ходе прямого общения с Главой региона финалисты и победители конкурса «Достояние Губернии» задавали вопросы, связанные с развитием их отрасли, озвучивали предложения, презентовали проекты, обозначали общие проблемные темы.

Так председатель колхоза имени Чапаева из Борского района Николай Кармашов обратился к Дмитрию Азарову с вопросом о высокой кадастровой стоимости земельных участков. Предприятие хочет выкупить землю под собственный животноводческий комплекс и производственную базу, но сумма для колхоза значительная. Глава региона выразил готовность оказать поддержку: «Давайте внимательно разбираться по стоимости участков, посмотрим, как сформирована цена. Если у вас инвестиционный проект, то подумаем, какие меры поддержки, реализуемые в регионе, могут быть вам оказаны. Прошу министерство экономического развития и инвестиций Самарской области взять вопрос на отработку. Постараемся создать условия, чтобы ваш бизнес развивался».

Инна Ускова, директор АО «НИВА» (Ставропольский район), отметила, что в Самарской области оказывается существенная государственная поддержка предприятиям животноводства, которой нет во многих других регионах, и предложила дополнительно создать комплексную программу развития молочного животноводства. «Это не только меры финансовой поддержи, но и кадровый потенциал, предоставление льгот. К разработке такой программы готовы подключиться не только мы, но и другие компании», - сказала Инна Ускова.

Глава региона сообщил, что на развитие животноводческой отрасли в Самарской области ежегодно выделяется свыше 1 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, реализуется порядка 20 мер государственной поддержки, половина из которых - на производство молока. Благодаря этому растет производство молока в хозяйствах региона.

«Это говорит о том, что меры поддержки срабатывают. Внимание к молочному животноводству первостепенное. Если в комплексной программе, которую вы предлагаете разработать, будет смысл, это даст нам дополнительные возможности поддержки, то давайте вместе посмотрим. Коллегам из профильного министерства поручу вопрос отработать», - сказал Дмитрий Азаров.

Главный врач Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина Сергей Пушкин поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку сферы здравоохранения. «Понятно, что сейчас акцент на борьбе с коронавирусной инфекцией, но и другие направления не остаются без внимания. Так при Вашей поддержке было открыто отделение палиативной помощи детей», - сказал главврач. Сергей Пушкин уточнил у Главы региона перспективы реализации другого важного проекта - строительства рядом с одним из лечебных учреждений бесплатной семейной гостиницы для детей, проходящих длительное лечение, и их родственников. Глава региона сообщил, что вопрос прорабатывается, и место будет подобрано именно на территории СОКБ. Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров добавил, что сейчас как раз подбирается земельный участок для размещения объекта.

Директор санатория «Красная Глинка» Андрей Бекасов спросил о перспективах создания на территории Самарской области туристического кластера, и войдут ли в него компании санаторно-курортной отрасли. Дмитрий Азаров напомнил, что осенью прошлого года Правительство Самарской области и АО «Корпорация Туризм.РФ» подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии по развитию туристских территорий губернии, включая проекты туристско-рекреационных кластеров «Самарская Лука» и «Сокольи горы».

«Сфера туризма в Самарской области активно развивается, туризм становится заметным сегментом экономики нашего региона. И каждый год этот сегмент прибавляет. Создание туристической инфраструктуры, в первую очередь, работает на благо нашего родного региона, наших земляков. Надеюсь, что все наши учреждения будут активнейшим образом участвовать в развитии туристической сферы. Мы готовы поддержку оказать, мое внимание к отрасли туризма не будет снижаться», - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона обратил внимание, что сегодня Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России и турпоток по сравнению с 2019 годом вырос более чем на 60%.

«Здесь важно, чтобы потенциал наших лечебных и санитарно – курортных учреждений тоже был вовлечен. Кластер «Сокольи горы» – как раз ваша тема. У нас профессиональная команда департамента туризма. Вам нужно с главой департамента Артуром Абдрашитовым вопрос отработать и включаться в работу по созданию туристического кластера», - сказал Губернатор.

Тему развития культуры в Самарской области поднял художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе. Он поблагодарил Дмитрия Азарова за внимание и поддержку театра, в частности, за содействие в решении вопроса долгожданного строительства нового здания. «Ориентировочно, как планируем, 15 февраля проект выйдет из экспертизы. Дальше торги и начало строительства. К осени 2023 года, как мы рассчитываем, все будет сделано. Кроме того, по Вашей инициативе, с минкультом региона мы ведем работу по постепенному переводу театра в областное учреждение», - сообщил Денис Бокурадзе. Как обозначил худрук, для дальнейшего развития театра – студии «Грань», двукратного обладателя национальной премии «Золотая маска», необходимо изыскивать возможности по предоставлению жилья для привлеченных в область актеров и специалистов: «Это не только актеры, но и профильные узкие специалисты – например, по свету, звуку, гримеры, техники. Многие готовы приехать к нам в театр, в том числе из Москвы, чтобы здесь работать и жить».

«Это правильный подход – заранее думать над решением кадровых задач. Если есть специалисты высочайшего уровня, которым вам необходимо предоставить жилье, то будем решать. Формируйте заявку. Мы вас будем и дальше поддерживать, в том числе финансово, окажем содействие в жилищном вопросе. Можете на меня рассчитывать», – заверил Дмитрий Азаров, назвав «Грань» новым брендом Самарской области.

Фабрика элитных сыров Fromage de Vera («Фромаж Де Вера»), базирующаяся в селе Курумоч, выпускает продукцию по европейским рецептам с 2016 года, продажи составляют около 1 тонны в месяц. Пандемия сильно ударила по экономике частной сыроварни. Учредитель фабрики Вера Лапшинская попросила Главу региона поддержать местного производителя.

«В Самарской области есть различные меры и программы поддержки бизнеса, отдельно и для производителей молочной продукции. Для помощи предпринимателям функционирует центр «Мой бизнес», специализированный портал «mybiz63». Давайте дополнительно посмотрим, на что вы можете претендовать, чем мы можем помочь. Попрошу минэко завтра же с вами связаться, проконсультировать. Если надо, готов посетить вашу фабрику, а в случае необходимости - провести личный прием», - сообщил Дмитрий Азаров.

Директор по маркетингу ТМ «У Палыча» Оксана Лихушина поинтересовалась мерами поддержками производителей продуктов питания.

«Есть инвестиционные и антикризисные меры, федеральные и региональные. Они очень разные, в зависимости от целей. Набор значительный», - отметил Глава региона, поручив региональному профильному министерству проконсультировать компанию.

Директор учебно-спортивного центра «Чайка» Елена Лазарева обозначила проблему, касающуюся десятков тысяч любителей спорта. На лыжной базе регулярно проводятся крупные спортивные соревнования, зимой в выходные дни ее посещают более 5000 человек. Единственная автомобильная дорога, ведущая к УСЦ «Чайка» от пересечения Волжского и Красноглинского шоссе, нуждается в реконструкции. Из-за бесхозного статуса дорога не обслуживается, ее невозможно отремонтировать, нет организованных парковочных мест. Вопрос не решается уже не один год. «Все это создает большие неудобства и сложности для жителей», - отметила Елена Лазарева.

Губернатор возмутился тем, что вопрос до сих пор не решен: «Тема не первый год существует. Форменное безобразие, что еще не решили. Там пограничная территория Волжского муниципального района и Красноглинского внутригородского района Самары, в связи с этим были какие-то вопросы. Но то, что до сих пор вопрос не урегулирован, - безобразие. Тысячи людей посещают базу. Абсолютно правильно, что Вы подняли этот вопрос. Хвост коллегам, что называется, подкручу. Возьму вопрос на личный контроль».

УСЦ «Чайка» – одно из самых любимых и популярных мест занятий спортом и отдыха жителей. В конце 2022 года в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни» планируется завершить строительство освещенной лыжероллерной трассы, где круглогодично смогут заниматься профессиональные спортсмены и любители. Директор УСЦ «Чайка» также попросила Главу региона оказать содействие в реконструкции основного здания базы.

«Помимо лыжероллерной трассы нами рассматривались вопросы реконструкции автомобильной дороги, устройство дополнительных прогулочных зон и велодорожек. Мы должны не только трассу построить, но и дальше развивать инфраструктуру «Чайки». В том числе, учтем и потребность в ремонте здания базы, это нужно делать», - поддержал просьбу Дмитрий Азаров.

Председатель региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области» Наталья Идиятуллина озвучила предложение ввести в регионе практику единовременной выплаты семейным парам – юбилярам, прожившим в браке 50 лет и более. Дмитрий Азаров инициативу поддержал и с учетом того, что это связано с изменениями в областном бюджете, попросил подключиться к проработке вопроса первого заместителя председателя Самарской Губернской Думы Марину Антимонову.

Директор управления по персоналу и PR компании «Самарский Стройфарфор» Ольга Моржицкая поинтересовалась у Дмитрия Азарова судьбой магистрали «Центральная» - от этого зависят перспективы предприятия по привлечению новых работников.

«В этом году приступаем к строительству I этапа магистрали «Центральная» от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная Самары», участок протяженностью 14 км. Завершить строительство планируем к 2024 году. После ввода в эксплуатацию запустим общественный транспорт. Мы реализуем и другие крупные инфраструктурные проекты. Многое, о чем мечтали жители Самарской области десятилетиями, нам удается претворять в жизнь. Своих усилий по реализации инфраструктурных проектов не снижу. Это задает мощнейший импульс развития экономики региона», - сообщил Глава региона.

Главный врач, директор Института функциональной и эстетической стоматологии «СТАЛАНТ», доктор медицинских наук Павел Рыбаков рассказал Губернатору об уникальной разработке - смеси костнопластического материала для наращивания костной ткани и своей собственной технологии применения. В планах – открытие своей школы высококлассных стоматологов и производства материалов на территории региона.

Дмитрий Азаров выразил готовность поддержать инициативы и пригласил Павла Рыбакова на личный прием, поручив предварительно региональному минэко изучить варианты помощи на старте новых мощностей.

Операционный директор Самарского хлебозавода №5 Виталий Сыропятов рассказал Главе региона, что предприятие выводит на рынок около 30 новинок в год. "Вы один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий на территории региона. Заслуживает уважения то, что вы постоянно работаете над новыми видами продукции. Главное, чтобы эта продукция была доступна по цене, а соотношение цена-качество людей радовало», - отметил Дмитрий Азаров.

Алексей Зиновьев презентовал туристический проект глэмпинга «Смолькино Эко-Вилладж» (Сызранский район, село Смолькино):

«С момента запуска нас посетили более 7000 человек, включая туристов из зарубежных стран. Огромная благодарность Правительству Самарской области за поддержу в реализации проекта, за внимание к отрасли туризма». Мария Горячева, модельер, основатель «Дома моды MASHA GORYACHEVA» рассказала о том, как ее бизнес работал последние два года и пережил наиболее тяжелые периоды пандемии. В самый пиковый период первой волны вся фабрика работала на пошив столь необходимых защитных масок. Сегодня компания все больше занимает европейские рынки, представляя самарский бренд на мировых подиумах. Среди вопросов, которые сегодня волнуют модную отрасль – кадровое обеспечение и качество специалистов.

«Проблемные вопросы, которые вы подняли, мы постараемся отработать, найти варианты решения, надеюсь, сделаем это сообща. Очень рад, что, несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, бизнес – сообшество справляется и находит варианты развития. Это под силу по - настоящему целеустремленным, талантливым, креативным людям, новаторам зачастую. И таких людей в Самарской области много. Надеюсь, вместе мы сможем объединить все силы региона, все самарское сообщество на решение важнейших задач, которые стоят перед Самарской областью, и которые исходят из интересов каждого жителя. Уверен, что с такими как вы, у нас все получится», - сказал Дмитрий Азаров, завершая встречу.