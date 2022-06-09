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Дмитрий Азаров обсудил вопросы оказания помощи жителям Донбасса с бизнес-сообществом региона

9 июня 2022 15:18
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Одним из вопросов стало оказание поддержки городу Снежное Донецкой Народной Республики.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями промышленных предприятий, строительных и дорожных компаний, выразивших готовность внести свой добровольный вклад в восстановление мирной жизни на территории ДНР и ЛНР. Одним из вопросов стало оказание поддержки городу Снежное Донецкой Народной Республики. Первостепенные задачи – подготовка социальной инфраструктуры к новому учебному году и отопительному сезону.

«Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с одним из муниципалитетов Донецкой Народной Республики – городским округом Снежное. Сегодня жителям этого города нужна помощь в восстановлении городского хозяйства, нормальных человеческих условий. Это касается жилого фонда, транспортной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов. Сейчас нами проводится большая работа по взаимодействию и оказанию помощи. И хотел бы с вами посоветоваться, как бизнес-структуры Самарской области могут включиться в начатую добровольными бригадами региона работу – важную и нужную сегодня для защитников Донецкой Народной Республики», – обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи.

27 мая было заключено соглашение на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР между Правительством Самарской области и Администрацией Снежного. Подписи в документе поставили Губернатор Дмитрий Азаров и руководитель муниципалитета Александр Скворцов в присутствии Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

В городе уже работают врачебные бригады добровольцев. Предприниматели региона вместе с жителями области оказывают помощь, участвуя в формировании гуманитарных конвоев с предметами первой необходимости, продуктами питания и питьевой водой. Ряд компаний Самарской области уже оказывают практическую помощь жителям ДНР: поставили в Снежное спецтехнику, к работе приступили специалисты предприятий в соответствующих отраслях. Губернатор выразил слова благодарности всем, кто откликнулся на призыв и реальными делами помогает восстановить в братском городе нормальную жизнь.

 

Фото:  пресс-служба облправительства

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