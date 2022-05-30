137

С 25 по 27 мая делегация Самарской области посетила Пермский край.



Сфер для сотрудничества много: машиностроение, технологии и оборудование для водоочистки, инжиниринг и автоматизация производства, поставки нефтепромыслового оборудования, строительных материалов, холодильных агрегатов, вентиляционного оборудования, оборудования для переработки и обеззараживания коммунальных стоков и т.д.



Представители регионального правительства, учреждений и предприятий сферы промышленности и торговли провели двусторонние встречи и посетили ведущие предприятия Прикамья, среди которых «Региональный центр инжиниринга Пермского края», обувная фабрика TREK, «Пермснабсбыт», сотрудники которого более 28 лет проектируют, изготавливают и поставляют продукцию для всех отраслей промышленности, и НПК «ИЗУРАН» –современное предприятие по металлообработке, лидер в своем сегменте промышленного рынка Пермского края.

Фото: департамент информационной политики СО