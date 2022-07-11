Делегация Корпорации малого и среднего предпринимательства провела встречу с бизнесом Самарской области

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8 июля 2022г. Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Корпорации малого и среднего предпринимательства во главе с заместителем генерального директора Александром Токаром.

Федеральный институт развития призван предоставлять малому и среднему предпринимательству широкий перечень мер поддержки, в том числе гарантии и поручительства для кредитования, помощь при участии в госзакупках крупнейших заказчиков, помощь в приобретении оборудования по программе льготного лизинга и др.

Объем гарантийной поддержки Корпорации МСП малого и среднего бизнеса Самарской области с начала года составил более 2 млрд рублей (по данным на 5 июля). Гарантии и поручительства для привлечения финансирования получили более 160 предпринимателей.

В регионе особое внимание уделяется формированию благоприятных условий для роста и развития предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка на всех этапах предпринимательской деятельности – одна из ключевых задач в работе управленческой команды региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

В ходе делового визита гости региона познакомились с инфраструктурой поддержки предпринимательства Самарской области. Александр Токар отметил высокий уровень организации работы с бизнесом-сообществом и комфортные условия, созданные для предпринимателей в региональном центре «Мой бизнес».

Представители Корпорации МСП также провели совещание с заместителем председателя Правительства Самарской области Натальей Катиной и сотрудниками региональных институтов поддержки бизнеса.

В этот же день на площадке Дома предпринимателя состоялась открытая встреча с бизнесом, на которой обсудили антикризисные программы кредитования, «зонтичные» поручительства для привлечения финансирования, новые инструменты для расширения рынков сбыта, а также цифровые сервисы и услуги на МСП.РФ. В диалоге с бизнесом принял участие министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

В конференц-зале не было свободных мест – предприниматели не только подробно знакомились с продуктами Корпорации МСП, но и могли лично задать свои вопросы, поделиться опытом получения тех или иных услуг.

«Традиционно мы внимательно относимся ко всем предложениям бизнеса, ко всем проблемам, которые существуют, к новым возможностям, для того чтобы их эффективно использовать. Это помогает обсудить, что работает из мер поддержки, что еще необходимо доработать, какие направления еще не охвачены, но востребованы. Таких встреч мы проводим очень много и с максимальным вниманием относимся к этой работе, – рассказал Дмитрий Богданов. – Визит наших федеральных коллег из Корпорации МСП позволил еще раз обратить внимание предпринимателей региона на широкий перечень мер поддержки, призванных помочь бизнесу адаптироваться к новым условиям работы, наметить курс на дальнейшее развитие, не бояться осваивать новые направления деятельности».

На встрече был подробно рассмотрен вопрос «зонтичных» поручительств – Корпорация берет на себя основные риски перед банком, чтобы предприниматель мог получить необходимое финансирование на развитие своего бизнеса. «Сейчас очень важно предоставить предпринимателям необходимое для сохранения устойчивости и дальнейшего развития финансирование. Корпорация МСП готова взять на себя до 50% рисков по банковским кредитам в случае недостаточности залогового обеспечения у малого бизнеса. Это возможно с использованием «зонтичных» поручительств, которые упрощают получение кредита», – отметил Александр Токар.

Новые инструменты по расширению рынков сбыта доступны на Цифровой платформе МСП.РФ, где представлено 18 сервисов и услуг для малого и среднего бизнеса, включая региональные меры поддержки. Предприниматели Самарской области уже получили через МСП.РФ более 1100 услуг и сервисов. Более того, наиболее востребованные региональные меры поддержки на основе анализа прошлогодних обращений предпринимателей будут до конца 2022 года стандартизированы и размещены на цифровой платформе.

Александр Токар, заместитель генерального директора Корпорации МСП:

— Я с огромным удовольствием пообщался с предпринимателями Самарской области. Вопросов было достаточно много – здесь есть потребность в режиме живого диалога слышать о мерах поддержки. Традиционно в Самарской области активный бизнес, большое количество проектов. Хочу отметить, что по механизмам Корпорации, запущенным сравнительно недавно, в Самарской области уже сегодня есть хорошие результаты. Очень важно, приезжая в регионы, видеть, что конкретные продукты помогают конкретным компаниям развиваться.

Наталья Никонова, основатель сети вкусных мест «Баранкино»:

— Такие встречи просто необходимы бизнесу. Я сама активно пользуюсь региональными мерами поддержки, услугами центра «Мой бизнес», Гарантийного фонда Самарской области, но на встрече с Корпорацией МСП я узнала для себя много нового. По итогам общения я сделала для себя несколько пометок по продуктам, которыми планирую в ближайшее время воспользоваться. Один из таких инструментов – программа льготного лизинга оборудования.

Екатерина Лашманова, руководитель инновационного производственного предприятия «Удобная ваза», Тольятти:

– Я специально приехала на эту встречу, чтобы пообщаться с бизнес-активом региона, представителями Корпорации МСП. Мне удалось задать свой вопрос-предложение о создании отраслевых сообществ и получить на него комментарий. На мой взгляд, предпринимателей важно объединять по отраслевым интересам, по кластерной инициативе. Условно, у самозанятого парикмахера и производственника совершенно разные интересы, мотивация и болевые точки. Считаю, что у этой темы есть хороший потенциал развития. В целом, в Самарской области регулярно и очень активно проходят встречи с бизнесом – я и многие мои коллеги высоко оцениваем ту работу, которую ведет Правительство региона в отношении предпринимателей.

Фото: пресс-служба облправительства