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Число самозанятых в Самарской области превысило 120 тысяч человек

10 июня 2022 15:20
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Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых расширяется и линейка инструментов поддержки этой категории предпринимателей. 

В Самарской области официальный статус плательщика налога на профессиональный доход сегодня имеют более 120 тысячи жителей. Совокупный доход самозанятых за время действия налогового режима (с 1 января 2020 года) уже превысил 20 млрд рублей, а общий объем уплаченных налогов – более 667 млн рублей. 

Условия для «выхода из тени» и официальной регистрации в качестве плательщика налога на профдоход в Самарской области создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Формирование благоприятного делового климата в регионе – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. 

Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых расширяется и линейка инструментов поддержки этой категории предпринимателей. 

«Мы активно вовлекаем самозанятых в региональное бизнес-сообщество, к участию в главных событиях для предпринимателей и обсуждению актуальных вопросов. Регулярно запускаем для них образовательные программы, где учим основам ведения своего дела, оказываем услуги по продвижению и информационной поддержке проектов наших творческих и инициативных граждан. Этой весной мы запустили программу наставничества, в которой самозанятые смогут «прокачать» свои компетенции под руководством опытных предпринимателей, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Пользователям специального налогового режима, наравне с предпринимателями, сегодня доступны все инструменты развития, и мы продолжим расширять линейку действующих мер поддержки». 

Сегодня самозанятым Самарской области доступны консультации в центрах «Мой бизнес», участие в образовательных программах и курсах, имущественная поддержка в виде оборудованных помещений в бизнес-инкубаторах и коворкингах, участие в ярмарках, конкурсах и бизнес-событиях и др. 

С 9 по 11 июня самозанятые, создающие предметы одежды, аксессуары и украшения, участвуют в губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в России». В целом, в региональных ярмарках продукции самозанятых приняли участие уже более 200 человек. 

«Я увидела рекламу услуг центра «Мой бизнес», стала читать статьи, смотреть эфиры. Для участия в проектах необходимо было зарегистрироваться как самозанятой. Сделала это. И поняла, как это удобно! Насколько расширились мои возможности! Теперь мои работы можно увидеть на онлайн-витрине самозанятых, созданной на сайте mybiz63.ru, - рассказала самозанятая Ирина Тарасенко, создающая интерьерный декор из экологичного материала – джута. - Я прослушала наикрутейшие курсы  «Продажи и скрипты» и «Секреты успешного запуска на маркетплейсах» от проекта «Мой бизнес». Принимала участие в ярмарке для самозанятых. Рассматриваю и использую все варианты, где можно заявить о себе и своем продукте. Регистрация в качестве самозанятой даёт преимущество и перед клиентами. Моё серьёзное отношение к своему делу подтверждается статусом». 

 

Фото:    pexels

 

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