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Более 50 млрд рублей составил суммарный доход самозанятых Самарской области

19 октября 2023 16:49
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Возможность стать самозанятым появилась у жителей региона с 1 января 2020 года.

Ключевые результаты действия специального налогового режима для самозанятых граждан представил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Возможность стать самозанятым появилась у жителей региона с 1 января 2020 года.

«За время действия налогового режима в Самарской области официально зарегистрировано уже 198 тысяч самозанятых, а их суммарный доход превысил 50 млрд рублей, – сообщил Дмитрий Богданов. – Популярность этой формы предпринимательства и динамичный рост показателей – результат комплексной поддержки, которая действует в регионе. Это и образовательные программы, и льготные финансовые инструменты, и практические курсы. Кроме того, мы помогаем в продвижении продукции, оказываем информационную и наставническую поддержку», - перечислил он.

Налоговый режим для самозанятых позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки. Сумма налогов, уплаченных самозанятыми за период действия налогового режима, превысила 1,9 млрд рублей, а сумма среднего чека, то есть расчета самозанятого с потребителем его товаров или услуг составила 1230 рублей.

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, в регионе созданы все условия для успешного старта начинающих представителей бизнеса. Поддержка самозанятых – одно из приоритетных направлений работы Правительства Самарской области, находится под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

«Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных и предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, – это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи. Когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки», - отмечал ранее глава региона.

Получить консультацию по вопросам регистрации и ведения своего дела, а также подобрать необходимые меры поддержки потенциальные и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес». Такие площадки работают во всех городах губернии.

«После получения услуги по продвижению в соцсетях моя клиентская база увеличилась в три раза. Кроме того, получала услугу «Бизнес-кейс», благодаря которой мне бесплатно напечатали этикетки для продукции», - отметила производитель фермерских сыров Мария Незнамова.

«Я неоднократно принимала участие в ярмарках «Мой бизнес 63». Это всегда настоящий праздник, большое число довольных клиентов. Эффект от ярмарки для нас очень заметен: становится больше клиентов, больше просмотров страничек в сети, начинает работать сарафанное радио, нас приглашают на другие ярмарки», - рассказала создатель интерьерных украшений Алена Брыксина.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения «Мой налог», через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг. Ознакомиться с полным перечнем инструментов поддержки и подать заявку на получение услуг самозанятые могут на сайте mybiz63.ru

 

Фото предоставлено Центром «Мой бизнес» Самарской области

Теги: Самара

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