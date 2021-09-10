Более 5 тысяч услуг получили предприниматели Самарской области в центрах «Мой бизнес»

117

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азаров в регионе активно создается сеть центров «Мой бизнес», где предприниматели получают услуги в режиме «одного окна».

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», такие центры действуют в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани, Новокуйбышевске и Чапаевске. Весной этого года в Самаре на ул. Молодогвардейской, 211 заработал региональный центр «Мой бизнес», в котором разместились все институты развития предпринимательства Самарской области: Гарантийный фонд Самарской области, Информационно-консалтинговое агентство, Центр развития предпринимательства Самарской области, Центр поддержки экспорта Самарской области, а также Уполномоченный по правам предпринимателей Самарской области. Кроме того, на базе центра работает коворкинг, созданы переговорные комнаты, конференц-зал и зал для обучающих мероприятий. Для того, чтобы получить необходимые услуги могли мамы-предприниматели, в центре предусмотрена игровая для детей.

В планах регионального министерства экономического развития и инвестиций в этом году открыть аналогичные площадки в Кинеле и Октябрьске.

С расширением линейки центров «Мой бизнес», созданием регионального «Дома предпринимателя» заметно увеличилось и количество обращений. В этом году специалисты центров оказали уже более 5 тысяч услуг действующим предпринимателям и физическим лицам, которые только готовятся создать свое дело.

«Министерство экономического развития и инвестиций в лице центров «Мой бизнес», институтов развития предпринимательства оказывает представителям бизнеса самые разные услуги, в том числе консультации по бизнес-вопросам, выбор организационно-правовой формы, помощь в регистрации своего дела, оформление заявок на получение льготных кредитов, мер господдержки, содействие при выходе на электронные торговые площадки, при освоении внешних рынков. Мы формируем линейку действующих мер, исходя из потребностей предпринимательского сообщества, в постоянном диалоге с ним и запросов рынка», - рассказал о работе центров министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В дополнение к работе центров в регионе созданы онлайн-инструменты поддержки предпринимателей: портал mybiz63.ru, где собрана вся актуальная информация о мерах господдержки и «горячая линия» 8-800-300-63-63 для консультаций.

Самозанятый из Самары Евгений Гаппов пользуется услугами коворкинга в региональном центре «Мой бизнес». По его словам, это отличная возможность сэкономить на аренде офиса. «В коворкинге созданы все необходимые условия для работы фрилансера: комфортное рабочее место, доброжелательные и компетентные специалисты, готовые помочь по любому вопросу. Безусловно, льготная аренда – это хорошее подспорье для молодых, начинающих предпринимателей и я благодарен за условия, которые создаются в регионе для бизнеса», - отметил Евгений Гаппов.

Фото: пресс-служба облправительства