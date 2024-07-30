Более 4 миллиардов рублей привлек бизнес Самарской области за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП

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Самарская область вошла в первую десятку регионов страны по использованию «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Благодаря поддержке федерального института развития бизнес региона за первое полугодие привлек более 4,11 млрд рублей на свое развитие.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 1,7 раза. Инструментом поддержки воспользовались 507 представителей малого и среднего предпринимательства - это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.



«Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерации. Это, в том числе, продукты Корпорации МСП: льготное кредитование, гарантии, удобные «зонтичные» поручительства. Финансовая поддержка помогает бизнесу динамично развиваться, запускать новые проекты, а значит создавать рабочие места для жителей губернии», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Наибольший объем средств за счет поручительств привлекли предприятия МСП сферы торговли, обрабатывающих производств, строительства, транспортировки и хранения, информации и связи, научно-технической деятельности, сельского хозяйства, а также гостиницы и общепит.



«Мы видим, что на фоне высокой ключевой ставки «зонтичные» поручительства дают возможность бизнесу получить кредит на оптимальных условиях. Наша аналитика говорит о том, что каждый 3-й предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства. Также видим эффективность для государства – на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей», – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.



«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Поддержка бизнеса осуществляется, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».



С информацией о действующих инструментах поддержки субъектов МСП можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» или обратившись по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области