Более 360 безработных жителей региона стали предпринимателями в этом году

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Безработные граждане открывают свое дело с помощью службы занятости. В прошлом году в Самарской области этой мерой поддержки воспользовались более 500 человек, в этом – уже более 360. При государственной регистрации предпринимательской деятельности жители области могут рассчитывать на единовременную финансовую поддержку в размере 100 тыс. рублей.

Сферы деятельности будущие предприниматели выбирают самые разные: от предоставления бытовых и образовательных услуг до малого производства. Наталья Голденко из Красноярского района решила открыть свою студию танца.

Наталья много лет проработала во дворце культуры, занимаясь танцами с детьми. Захотелось полностью самостоятельно организовать и контролировать процесс, поэтому возникла идея о собственной студии. «Когда-то своя танцевальная студия была только в планах, - поделилась Наталья Голденко, - поначалу эти планы откладывались, но теперь, благодаря поддержке, вот она - моя студия. Все необходимое есть, чтобы заниматься, творить и радовать детей, родителей и наш Красноярский район, наших зрителей».

Средства, выделенные службой занятости, предприниматель направила на покупку инвентаря, станков, зеркал.

Чтобы претендовать на выделение финансовой помощи, нужно предоставить бизнес-план, где будут обоснованы все затраты. Его рассматривает специальная комиссия и принимает окончательное решение, насколько целесообразен проект. Проект Натальи Голденко получил одобрение комиссии.

Помощь в составлении бизнес-плана и другие необходимые консультации специалисты службы занятости оказывают бесплатно. Узнать более подробную информацию о том, как оформить поддержку на открытие собственного дела, безработные граждане могут в центрах занятости населения по месту жительства. Контакты центров занятости региона можно найти на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области www.trud.samregion.ru.

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