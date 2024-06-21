Более 200 молодых предпринимателей региона стали участниками образовательного акселератора

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В Самарской области стартовала образовательная программа для молодежи «Ты предприниматель». Акселератор направлен на повышение бизнес-компетенций молодых и инициативных людей, у которых уже есть свое дело, а также желание его развивать. Организатором выступает областное Минэкономразвития.

Выпускники программы "Ты - предприниматель" смогут принять участие в конкурсе грантов и получить до 500 тысяч рублей на развитие своего дела. Причем бесплатное обучение в акселераторе - это не просто возможность, а обязательный шаг для получения безвозмездной субсидии на реализацию своих бизнес-идей.

Грант можно будет использовать на различные цели, связанные с развитием бизнеса. Это аренда помещений, закупка оборудования и материалов, продвижение товаров и услуг и даже приобретение транспорта, за исключением легковых автомобилей.

«В этом году на участие в образовательной программе поступило больше 200 заявок. Мы рады, что среди молодых жителей Самарской области много активных, смелых, реализующих себя в предпринимательстве. Уверен, что обучение и участие в конкурсе грантов для многих из них станет настоящим бизнес-трамплином», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Обучающий курс пройдет в гибридном формате: очные занятия состоятся на площадке регионального центра «Мой бизнес», а некоторые занятия пройдут онлайн.

Одним из участников акселератора стал Константин Дудка. Предприниматель работает в Сызрани и занимается благоустройством. «Я благодарен за возможность познакомиться с единомышленниками, пообщаться с более развитыми людьми, позадавать вопросы и проконсультироваться без оплаты по интересующим меня темам», - отметил он.

Еще один участник обучения Кирилл Фролов всегда мечтал о собственном бизнесе. Молодой человек открывает в Самаре зал-фотостудию для интерьерной съёмки. Есть и план развития - открывать новые помещения для съемок по всему городу. По словам предпринимателя, он участвует в программе ради новых знаний по основам бизнес-деятельности. «Поддержка от государства - это всегда хорошо, особенно если поддерживают молодежь. Это помогает поверить в свои силы, появляется больше желания заниматься своим делом», - подчеркнул Кирилл Фролов.

За время обучения участники программы пройдут теоретический курс и поработают с опытными наставниками.

«Обучение будет длиться почти три недели. За это время ребята пройдут все основные занятия, этапы, курсы, которые нужны, чтобы сориентировать их на первом этапе бизнеса. Это вопросы, связанные с налогообложением, вопросы построения финансовой модели, расчета стоимости продукции, построения команды, маркетинга и многие другие», - перечислила руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области