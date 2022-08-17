Более 200 молодых предпринимателей региона смогут претендовать на гранты для развития своего дела

87

В региональном центре «Мой бизнес» проходит защита проектов по итогам обучения молодых предпринимателей. Бизнес-акселератор «Ты – предприниматель!» объединил более 200 участников и стал для них возможностью претендовать на грант.

Напомним, что в этом году областное минэкономразвития будет впервые предоставлять гранты молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет. Новую меру финансовой поддержки утвердило Правительство РФ. В 2022 году молодые люди могут получить от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта.

В течение 5 недель обучения под руководством опытных бизнес-тренеров молодые люди постигали основы ведения и развития бизнеса. Финальным этапом обучения стала защита проектов перед экспертной комиссией, в которую вошли представители министерства экономического развития и инвестиций, региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также известные предприниматели.

Условия для успешного старта начинающих предпринимателей в Самарской области создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Формирование благоприятного делового климата в регионе – одна из ключевых задач в работе областного Правительства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым.

Каждый участник образовательной программы презентовал комиссии свою бизнес-идею, планы по ее реализации, расширению и развитию уже действующего бизнеса. Эксперты, в свою очередь, задавали вопросы, делились рекомендациями и обращали внимание молодых людей на то, как минимизировать риски, сократить издержки, работать с клиентами и др.

«По итогам конкурса мы сможем поддержать порядка 90 проектов из общего числа участников. Молодые люди также могут обратиться в любой из центров «Мой бизнес» за консультацией по действующим мерам господдержки – для начинающих предпринимателей мы сформировали широкий комплекс услуг и инструментов», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Отрадно, что в Самарской области много амбициозных ребят, умеющих принимать решения и воплощать свои идеи в жизнь – на участие в бизнес-акселераторе было подано более 1000 заявок! Уверен, что предприниматели, получившие грант, используют этот инструмент господдержки как возможность для роста и развития, как основу для будущих достижений».

Бизнес-акселератор прошел в трех городах: Самаре, Тольятти и Сызрани. Выпускники получат сертификаты о прохождении обучения, которое является одним из главных условий участия в конкурсе грантов. Сам конкурс стартует совсем скоро, молодые люди уже приступили к сбору необходимого пакета документов для подачи заявки.

Дарья Итяксева, предприниматель, проект создания коворкинга для мастеров сферы красоты: «Уже 3,5 года я сама являюсь мастером по оформлению бровей и преподавателем. У меня есть небольшой салон красоты, а также – планы по созданию бьюти-коворкинга – пространства для обучения начинающих мастеров и создания для них рабочих мест. Сейчас у меня есть четкое ощущение, что все получится! На обучении нам рассказали абсолютно все про бизнес, к нам приезжали такие бизнес-тренеры, от которых заряжаешься энергией и вдохновляешься, думая: в будущем я тоже хочу здесь выступать!».

Максим Уваев, предприниматель, проект создания кофейни "Ice-Coffe": «За время прохождения бизнес-акселератора я получил качественную информацию от опытных спикеров, нашел множество новых партнеров среди других участников программы. Пожалуй, это лучшее обучение, которое я до сегодняшнего дня проходил».

Константин Брусянцев, предприниматель, производство продуктов для здорового питания Gon go food: «Обучение дало мне ценные знания о том, как отстроиться от конкурентов, а также мотивацию для развития своего дела. Увидел здесь многих предпринимателей моего возраста – это дает мощный запал к дальнейшим действиям».

Фото: департамент информационной политики СО