Бизнесу Самарской области рассказали об особенностях закупок крупнейших заказчиков

69

В пятницу, 30 августа, в региональном центре «Мой бизнес» состоялся семинар «Участие малого бизнеса и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков». Предприниматели, заинтересованные в поиске новых партнеров и расширении рынка сбыта своей продукции, узнали требования к закупкам крупных компаний, их потребности в товарах и услугах.



Значимость организации таких ярмарок подчеркивал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В ходе одной из первых встреч главы региона с представителями оборонно-промышленного комплекса была поддержана инициатива расширить взаимодействие крупных производителей с местными поставщиками товаров и услуг. Был сформирован список потребностей, которые мог бы обеспечивать местный бизнес. Такие встречи способствуют реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



Участники смогли задать свои вопросы представителям крупнейших организаций Самарской области, среди которых АО «Почта России», ОАО «РЖД», АО «Транснефть-Приволга».



«Подобные семинары, наряду с ярмарками кооперации, которые мы на регулярной основе проводим для субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяют крупным компаниям закрыть производственные потребности, а малым предприятиям – расширить рынок сбыта через торги и закупки», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Представители Госкорпорации ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, АО «Единая электронная торговая площадка» рассказали об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также о планах и потребностях в товарах, работах и услугах на этот и следующие годы. Кроме того, вместе со слушателями разобрали все сложности практики осуществления закупок.



«Мы занимаемся поставкой материалов для химводоподготовки, наши клиенты — это, в основном, ЖКХ, МУП, крупные промпредприятия. На сегодняшний день все закупки в этой среде проходят через электронные торги, поэтому было полезно послушать, как всё это происходит, какие тонкости есть в работе. Также мы узнали о региональных площадках, где размещают локальные тендеры, для нас это особо актуально», - пояснил генеральный директор «Акватеп» Николай Сапанюк.

Фото: департамент инфрмационной политики СО