Бизнес региона может стать соинвестором развития села и получить инвестиционный налоговый вычет

В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий. Организации, зарегистрированные на территории региона, имеют уникальную возможность не только внести свой вклад в улучшение качества жизни на селе, но и получить значительные налоговые льготы.

В соответствии с положениями статьи 2.6 Закона Самарской области «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет» компании, инвестирующие в собственные основные фонды не менее 3 миллиардов рублей и участвующие в проектах государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области», получают право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в части, поступающей в областной бюджет.

Эта инициатива реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и направлена на стимулирование частных инвестиций в социально значимые проекты, а также на ускоренное развитие инфраструктуры сельских территорий. Механизм пониженных налоговых ставок позволяет создать эффективный инструмент государственно-частного партнёрства, способствующий устойчивому росту аграрного сектора и улучшению условий проживания в сельской местности.

В 2025 году регион реализует мероприятия в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области» на сумму более 1,9 млрд рублей. На 2026 год сформирована заявка на сумму свыше 4,5 млрд рублей.

Перечень охватывает ключевые направления: обеспечение жильём, транспортная доступность, развитие инфраструктуры, включая объекты культуры и образования, что в совокупности создаёт комфортные условия для жизни на сельских территориях.

Приём заявлений о заключении соглашений об участии в финансировании проектов и о безвозмездной передаче денежных средств муниципальным образованиям продлится до 1 октября 2025 года.

Организации, заинтересованные в участии в программе, могут подать заявку в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Телефон для справок: +7 (846) 214-59-51, +7 (846) 214-78-87, +7 (846) 214-59-53.

Фото: "Волжская коммуна"