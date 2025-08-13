Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий.
Бизнес региона может стать соинвестором развития села и получить инвестиционный налоговый вычет
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Бизнес региона может стать соинвестором развития села и получить инвестиционный налоговый вычет

13 августа 2025 14:10
47
В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий.

В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий. Организации, зарегистрированные на территории региона, имеют уникальную возможность не только внести свой вклад в улучшение качества жизни на селе, но и получить значительные налоговые льготы.

В соответствии с положениями статьи 2.6 Закона Самарской области «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет» компании, инвестирующие в собственные основные фонды не менее 3 миллиардов рублей и участвующие в проектах государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области», получают право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в части, поступающей в областной бюджет.

Эта инициатива реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и направлена на стимулирование частных инвестиций в социально значимые проекты, а также на ускоренное развитие инфраструктуры сельских территорий. Механизм пониженных налоговых ставок позволяет создать эффективный инструмент государственно-частного партнёрства, способствующий устойчивому росту аграрного сектора и улучшению условий проживания в сельской местности.
В 2025 году регион реализует мероприятия в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области» на сумму более 1,9 млрд рублей. На 2026 год сформирована заявка на сумму свыше 4,5 млрд рублей.

Перечень охватывает ключевые направления: обеспечение жильём, транспортная доступность, развитие инфраструктуры, включая объекты культуры и образования, что в совокупности создаёт комфортные условия для жизни на сельских территориях.
Приём заявлений о заключении соглашений об участии в финансировании проектов и о безвозмездной передаче денежных средств муниципальным образованиям продлится до 1 октября 2025 года.

Организации, заинтересованные в участии в программе, могут подать заявку в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Телефон для справок: +7 (846) 214-59-51, +7 (846) 214-78-87, +7 (846) 214-59-53.

 

Фото:  "Волжская коммуна"

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
135
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
232
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
177
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
653
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
218
Весь список