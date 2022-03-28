Антикризисные меры поддержки, которые действуют для предпринимателей Самарской области

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В условиях санкционных ограничений и запретов Правительство Рроссийской Федерации в ежедневном, оперативном режиме утверждает новые инструменты поддержки бизнеса и граждан. Они позволят обеспечить максимальную свободу хозяйственной деятельности внутри страны, бесперебойную работу предприятий, «зеленый коридор» для импорта, отраслевые меры поддержки, сохранение занятости и ритмичное финансирование.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что в нынешних условиях нужно приложить максимум усилий для того, чтобы предприятия и трудовые коллективы продолжили работать.

В первоочередной план мероприятий вошли 113 мер. Познакомиться с полным перечнем и узнать подробные условия их получения можно на Едином региональном портале господдержки mybiz63.ru, где создан специальный раздел антикризисных мер.

Федеральный пакет мер поддержки бизнеса содержит четыре блока: финансовые меры, налоговые льготы, отраслевая поддержка и снижение административного давления. Часть мер уже принята, часть еще находится в стадии принятия документов.

В качестве финансовой поддержки Корпорацией МСП совместно с Центробанком разработаны новые антикризисные программы льготного кредитования, ставки которых не зависят от изменения ключевой ставки ЦБ РФ.

Это программы «Инвестиционная» и «Оборотная» (ставка 13,5-15% годовых). По «Инвестиционной» сумма кредита составляет от 3 млн до 2 млрд рублей. По программе «Оборотная» малые компании могут получить до 300 млн рублей, средний бизнес – до 1 млрд рублей. С перечнем банков-участников можно ознакомиться на сайте mybiz63.ru, а также на сайте Корпорации МСП.

Микропредприятия, а также малые и средние могут рассчитывать на льготное кредитование по программе Минэкономразвития РФ № 1764. По ней можно получить от 200 млн до 2 млрд рублей, по ставке 13,5-15% годовых и сроком от 1 до 5 лет, в зависимости от целей кредитования.

«Инструменты, которые сегодня буквально в ежедневном режиме утверждает федеральное правительство, призваны помочь предприятиям малого и среднего бизнеса быстрее подстроиться под новые экономические реалии, справиться с возникающими сложностями и сохранить рабочие места. На уровне региона мы продолжаем реализацию всех программ поддержки, в том числе предоставления льготных микрозаймов и поручительств Гарантийного фонда, займов регионального Фонда развития промышленности. В случае необходимости, мы будем оперативно дополнять действующую линейку мер поддержки, чтобы малый и средний бизнес Самарской области продолжал стабильно работать и строить планы по дальнейшему развитию», – рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Напомним, Гарантийный фонд Самарской области предлагает пять антикризисных финансовых продуктов, актуальных и для начинающих, и для более опытных предпринимателей. Ставка по ним не превышает 5,625% годовых. Максимальная сумма микрозайма составляет 5 млн рублей, оформить его можно на срок до двух лет. Для начинающих предпринимателей и социально ориентированного бизнеса ставка составляет всего лишь 1% годовых.

Государственный фонд развития промышленности Самарской области предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. Максимальная сумма займа составляет 15 млн рублей, оформить его можно на срок до пяти лет. Минимальная ставка – всего 2% годовых.

Что касается других финансовых инструментов, то на федеральном уровне решили поддержать и МСП с действующими кредитными договорами. Так, договор с плавающей ставкой, заключенный до 27 февраля 2022 года, можно будет реструктурировать, а для кредитов, ставка которых привязана к ключевой, будет зафиксирован льготный период, в течение которого ставка будет ниже, чем в условиях договора.

Предусмотрены и компенсации за использование отечественной системы быстрых платежей: банки будут передавать в Минэкономразвития РФ сведения о количестве транзакций и уплаченной комиссии. Программа действует до 1 июля этого года.

Целый ряд решений принят в части налоговой поддержки. В частности, для туриндустрии и гостиничного бизнеса до 30 июня 2027 года обнулена ставка НДС. От уплаты налога на добавленную стоимость освободили и предприятия общественного питания. Льготу смогут получить не только стационарные кафе и рестораны, но и компании, оказывающие услуги выездного питания.

«С 1 июля 2022 года будет действовать новый налоговый режим, ориентированный на микробизнес – автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Ей смогут пользоваться предприниматели с доходом ниже 60 млн. рублей, предприятия, где трудится меньше 5 человек. В отличие от «упрощенки», при применении АУСН не оплачиваются фиксированные взносы за работников и за ИП, налоговая инспекция сама рассчитывает налог по данным из банков, онлайн-касс и личного кабинета налогоплательщика. Ставка налога составит 8% для объекта «доходы», 20% – для объекта «доходы минус расходы», – рассказал Дмитрий Богданов.

Предприятиям в сфере культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты, турагентствам, а также представителям обрабатывающей отрасли продлили срок уплаты УСН за 2021 год и 1 квартал 2022 года в течение 6 месяцев.

Кроме того, снижен налог на прибыль для организаций, использующих отечественное ПО; кадастровая стоимость недвижимости для расчета налога на имущество организаций в 2023 году закреплена на уровне 1 января 2022 года.

На уровне региона действуют свои налоговые льготы. Для новых предприятий малого бизнеса, работающих в малых населенных пунктах, ставка УСН снижена в 3 раза. Для ИП, которые только зарегистрировали свою деятельность и приобрели патент или применяют «упрощенку», до 31 декабря 2023 года продлены «налоговые каникулы». Региональные льготы действуют и для социальных предприятий, а также для МСП, применяющих патентную систему налогообложения. В 2022 году предельный доход для бизнеса на патенте не изменился и остается одним из самых низких в ПФО.

Для снижения административного давления на бизнес на федеральном уровне утвержден целый перечень регуляторных мер поддержки. К ним относится автоматическое продление лицензий в области медицины, фармацевтики, образования и др. Продлен мораторий на плановые проверки МСП, за исключением проверок объектов чрезвычайного и высокого риска.

ФНС России приостанавливает инициирование дел о банкротстве, проверки соблюдения валютного законодательства, а также до 1 июня не будет блокировать счета налогоплательщиков-должников. Кроме того, на 2 года отложили введение некоторых обязательных требований, в том числе по маркировке продукции.

В качестве общих мер поддержки для представителей бизнеса упростили процедуру госзакупок – до конца 2022 года на уровне федерации и регионов могут определяться дополнительные случаи и порядок закупок неконкурентным способом.

Еще одним решением стала отмена штрафов по госконтрактам. Теперь, если подрядчик не выполнил обязательства по причине внешнего санкционного давления, списать пени и штрафы он сможет в бессрочном порядке, приложив соответствующие документы.

Для работодателей, принимающих на работу пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних, на 50% снизили ставки страховых взносов. Трудоустройство молодых людей до 30 лет, в том числе выпускников колледжей, вузов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей, позволит предпринимателям получить субсидию в размере 3 МРОТ, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через 3 месяца, третий – через 6 месяцев.

Для компаний, торгующих социально значимыми товарами, действует временное снижение эквайринговых комиссий до 1%. В среднем комиссия составляет 1,5-2,2%, поэтому благодаря этому решению бизнес вдвое снизит свои расходы. Льготные комиссии за оплату картами также установлены для предприятий связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров.

На федеральном уровне также приняты пролонгация договоров аренды публичного имущества (на уровне региона также принято решение об отсрочке на 6 месяцев и уплате в 2023 году), предоставление «арендных каникул» (льготную арендную ставку определяет уполномоченный орган), амнистия капитала, ограничение уголовных дел по налоговым преступлениям, а также послабления наказаний при административных нарушениях, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.