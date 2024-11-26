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7 тематических треков и топовые спикеры: что ждёт участников форума «Мой бизнес 63»

26 ноября 2024 14:05
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7 тематических треков и топовые спикеры: что ждёт участников форума «Мой бизнес 63»

Самарский предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения» пройдет 4 и 5 декабря на площадке HolidayHall.

Программа ежегодного бизнес-события разделена на тематические треки, в рамках которых будут проводиться панельные дискуссии, креативные встречи и обучающие мастер-классы.

Региональный форум «‎‎Мой бизнес» проводится в Самарской области благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Создание комфортной бизнес-среды и благоприятного инвестиционного климата — одна из приоритетных задач для управленческой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым.

«Ежегодно площадка форума дает нам возможность встретиться с бизнесом, обсудить то, что их волнует здесь и сейчас. Предприниматели же, в свою очередь, могут задать свои вопросы представителям власти, получить новые знания от приглашенных экспертов, наладить деловые контакты и получить вдохновение на следующий год продуктивной работы. Приглашаем бизнес-сообщество Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме «Мой бизнес 63», — отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Подать заявку на участие и ознакомиться с программой форума можно по ссылке.

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