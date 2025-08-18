163

В минувшие выходные 30 предпринимателей Самарской области смогли представить свою продукцию на маркете «Мой бизнес 63». Ярмарка прошла 16 и 17 августа в рамках фестиваля и хакатона креативных индустрий «Креатив на Волге».

«У нас продолжается сезон ярмарок, во все большие региональные мероприятия мы стараемся интегрировать наших предпринимателей, чтобы у них была возможность показать свою продукцию, встретиться со своими клиентами, протестировать, насколько товар готов к продаже, правильно ли он настроен на своего клиента, - отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова. - На фестивале «Креатив на Волге» мы собрали предпринимателей только из креативных отраслей. Мы работаем над расширением мер поддержки предпринимателей творческого сектора, так как сегодня креативные индустрии входят в число приоритетных направлений экономики».

Мероприятие организовано минэкономразвития Самарской области и региональным центром «Мой бизнес» в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Участие в маркетах входит в число самых востребованных мер поддержки у малого бизнеса. Бесплатные торговые места на них могут получить предприниматели и самозанятые. Помощь в продвижении и расширении каналов сбыта продукции местных производителей - одна из задач, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым.

«Мы с мужем производим авторские соусы. Так как мы самарские производители, мы очень часто пользуемся поддержкой от центра «Мой бизнес». Сотрудничаем уже два года, и практически на всех мероприятиях участвуем. Нам это очень помогает, локальному бренду очень непросто выбиться в условиях нынешней конкуренции. Мы делаем уникальный продукт, поэтому нам еще сложнее. И для нас такая поддержка очень важна: познакомить горожан через дегустацию с тем, что мы делаем», - делится участница маркета Оксана Рюмина, основатель бренда «Двое&Ко».

Самарские производители представили на ярмарке свою уникальную продукцию: изделия из дерева и керамики, сувениры с региональной символикой, необычные сладости, украшения ручной работы, самодельные свечи и ароматы.

«Мы создаем локальные вещи, связанные, в том числе, и с родным регионом. Одна из наших линеек - это свечи с ароматами Самары. Например, Струковский сад – там очень много цветочных ароматов: сирень, роза и жасмин. Ширяево – это аромат жигулевской вишни. Театр драмы - поистине винтажный запах, с нотами антикварной мебели, парфюма, и лака», - рассказывает о своей продукции Надежда Сергеева, основатель бренда «MONO LAVENDER».

Анонсы предстоящих ярмарок публикуются на едином портале господдержки mybiz63.ru. В ближайшее время в планах – три подобных события.

22-24 августа маркет «Мой бизнес 63» станет частью ежегодного фестиваля набережных «ВолгаФест».

6 сентября самарские производители представят сою продукцию в Кинеле, там состоится Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий «АРТиКУЛ». Заявки на участие принимаются до 29 августа.

14 сентября маркет пройдет на площади им. Куйбышева в Самаре в рамках празднования Дня города.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области